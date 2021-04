Video Gol Highlights Athletic Bilbao-Barcellona 0-4: Sintesi 17-4-2021

Video Gol e Highlights Athletic Bilbao-Barcellona 0-4 , Finale Copa del Rey:

Il Barcellona vince 4-0 contro l’Athletic Bilbao e conquista la Coppa del Re, la 31° della sua storia. Nella finale dell’edizione 2021 i blaugrana dominano la partita e si scatenano nella ripresa grazie alla doppietta di Messi e ai gol di Griezmann e de Jong. Bilbao mai in partita, primo titolo da allenatore del Barcellona per Koeman.

Sintesi di Athletic Bilbao-Barcellona 0-4

Il primo tempo della finale giocata allo stadio de la Cartuja di Siviglia è intenso e giocato su discreti ritmi e vede un netto predominio nel possesso palla e nell’abilità tecnica del Barcellona.

L’11 di Koeman però non riesce a produrre quanto dovrebbe e sbatte spesso contro il muro difensivo del Bilbao, che pensa solo a una prima frazione di difesa. Unico scossone del primo tempo è il palo colpito da de Jong su assist di Messi, a finalizzare una bella azione corale da parte dei blaugrana.

Nella ripresa però qualcosa cambia e nella seconda frazione il Barça è arrembante, efficace e fa valere tutta la forza del suo gioco e la sua abilità tecnica. Contro un Bilbao tramortito e che non sarà mai una vera contender per il trofeo, il Barcellona ipoteca il titolo in 12 minuti di fuoco.

All’ora di gioco da una verticalizzazione arriva il primo gol. de Jong arriva sul fondo dalla destra, mette in mezzo un perfetto assist che Griezmann deve solo spingere in porta per lo 0-1. Passano 3 minuti e il Barcellona raddoppia. Questa volta da sinistra, un cross telecomandato da Jordi Alba pesca l’inserimento in area di de Jong che di testa fa 0-2.

Tempo 8 minuti e inizia il Messi Show. L’azione che porta al terzo gol è notevole. Strappo da metà campo di Messi, triangolazione lunga con de Jong col pallone che torna tra i piedi di Messi in area. Finta di corpo della Pulce e sinistro vincente all’angolino per lo 0-3.

Passano 4 minuti ed arriva la quarta rete. Combinazione in velocità, Jordi Alba corre a sinistra, assist per Messi che di prima di sinistro batte ancora un non perfetto Unai Simon. Ultimi venti minuti di controllo totale del Barcellona, che si porta a casa il primo titolo stagionale e la 31° Coppa del Re della sua storia.

Highlights e Video Gol di Athletic Bilbao-Barcellona 0-4

TABELLINO DI ATHLETIC BILBAO – BARCELLONA: 0-4

ATHLETIC BILBAO (4-4-2): Unai Simon, de Marcos, Alvarez (67′ Nunez), Martinez, Balenziaga,, Berenguer (54′ Vesga), D.Garcia, Lopez (67′ Berchiche), Muniain (46′ Lekue), Inaki Williams (67′ Villalibre), R,Garcia. A disposizione: Morcillo, Nunez, Vesga, Ezkieta, Lekue, Berchiche, Villalibre, Capa, Vencedor. All.: Marcelino Garcia.

BARCELLONA (3-1-4-2): ter Stegen, Lenglet, Piqué (82′ Araujo), Mingueza (87′ Braithwaite), Busquets, Pedri (81′ Moriba) , de Jong, Jordi Alba, Dest (74′ Sergi Roberto), Griezmann (88′ Dembelè), Messi. A disposizione: Araujo, Braitwaite, Dembelé, Trincao, Sergi Roberto, Umtiti, Sotorres, Moriba, Urena. All.: Koeman.

GOL: 60′ Griezmann (B), 63′ de Jong (B), 68′, 72′ Messi (B)

AMMONIITI: D.Garcia (A), Berchiche (A)

ESPULSI:

