Video Gol Highlights Atalanta-Sassuolo 3-0: Sintesi 17-2-2024

Video Gol e Highlights Atalanta-Sassuolo 3-0, 25° Giornata Serie A: segnano Pasalic, Koopmeiners e Bakker, mentre Carnesecchi para un rigore a Pinamonti

L’Atalanta distrugge il Sassuolo al Gewiss Stadium di Bergamo, conosciuto anche come Stadio Atleti Azzurri d’Italia, nel terzo ed ultimo anticipo del sabato della venticinquesima giornata di Serie A, sesto turno del girone di ritorno.

Continua il magico momento dei bergamaschi, che racimolano la quinta vittoria consecutiva, che li portano a quota quarantacinque punti in classifica, mentre gli emiliani sono sempre più in crisi con la quinta partita senza vittorie.

Sintesi di Atalanta-Sassuolo 3-0

Sempre infortunato Palomino per Gian Piero Gasperini, che schiera la squadra titolare delle ultime settimane con Scalvini, Djimsiti e Kolasinac in difesa davanti a Carnesecchi, a centrocampo Holm, Pasalic, Ederson e Zappacosta, i soliti Koopmeiners e Miranchuk sulla trequarti alle spalle di De Ketelaere.

Non ci sono Berardi, Erlic, Obiang e Toljan per Alessio Dionisi, che si affida a Pedersen, Viti, Ruan e Doig in difesa a protezione di Consigli, sorpresa Lipani in mediana con Matheus Henrique e Thorstvedt, in attacco gioca Bajrami con Lauriente e Pinamonti.

E’ una partita bellissima nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi davvero molto intensi. I padroni di casa hanno una qualità incredibile nel possesso palla, pressano con aggressività e sono perfetti in fase difensiva, mentre gli ospiti traballano e soffrono terribilmente in difesa e centrocampo.

Ci sono subito tantissime occasioni con Thorstvedt, Holm e Zappacosta, ma a sbloccare il risultato sono i padroni di casa al 22′ minuto con Pasalic, che trova il gol del vantaggio ribadendo in rete con un tap-in vincente dopo la respinta di Consigli sul tiro di Miranchuk.

Gli ospiti provano a reagire, alzano il baricentro, si portano nella metà campo avversaria e si fanno vedere in attacco con Bajrami, ma rischiano di affondare sui contropiedi di Holm e Ederson.

Al 49′ minuto gli ospiti avrebbero l’occasione per pareggiare, ma Carnesecchi para il rigore a Pinamonti, che l’arbitro aveva fischiato grazie all’intervento del VAR per fallo di mano di Scalvini.

Non cambia il copione della partita in un secondo tempo che vede gli ospiti sfiduciati e senza troppa convinzione, così da permettere ai padroni di casa di macinare gioco ed occasioni.

Dopo i tentativi di Pasalic, al 58′ minuto i padroni di casa raddoppiano con Koopmeiners, bravissimo a completare una bellissima azione corale di Pasalic, Miranchuk e Holm.

Entrano Boloca e Defrel al posto di Lipani e Bajrami e, dopo i clamorosi errori sotto porta di Pasalic e Miranchuk, pure Volpato, Mulattieri, Scamacca e Bakker per Thorstvedt, Pinamonti, Scamacca e Holm.

E’ proprio il neo entrato Bakker a chiudere i giochi al 75′ minuto firmando il tris su assist di Scalvini, grazie anche alla deviazione decisiva di Pedersen.

Nel finale c’è spazio anche per Hien, Ferrari e Adopo per Kolasinac, Lauriente e Koopmeiners, mentre Carnesecchi salva il passivo su Scamacca.

Tabellino di Atalanta-Sassuolo 3-0

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi 8; Scalvini 6, Djimsiti 6, Kolasinac 6,5 (37′ st Hien sv); Holm 6,5 (29′ st Bakker 6,5), Pasalic 7, Ederson 6,5, Zappacosta 6,5; Koopmeiners 7 (45′ st Adopo sv), Miranchuk 6,5 (29′ st Scamacca 6); De Ketelaere 5,5 (37′ st Touré sv).

Allenatore: Gasperini 7



Sassuolo (4-2-3-1): Consigli 6; Pedersen 5,5, Viti 5,5, Tressoldi 5,5, Doig 5,5; Lipani 5,5 (16′ st Boloca 5,5), Henrique 6; Bajrami 6 (16′ st Defrel 5,5), Thorstvedt 5 (27′ st Volpato 5,5), Laurienté 5 (39′ st Ferrari sv); Pinamonti 4,5 (27′ st Mulattieri 5,5).

Allenatore: Dionisi 5



Arbitro: Prontera

Marcatori: 22′ Pasalic (A), 13′ st Koopmeiners (A), 30′ st Bakker (A)

