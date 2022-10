Video Gol Highlights Atalanta-Sassuolo 2-1: Sintesi 15-10-2022

Video Gol e Highlights Atalanta-Sassuolo 2-1, 10° Giornata Serie A: segnano Kyriakopoulos, Pasalic e Lookman

L’Atalanta batte il Sassuolo in rimonta al Gewiss Stadium di Bergamo, conosciuto anche come Stadio Atleti Azzurri d’Italia, nel terzo ed ultimo anticipo del sabato della decima giornata di Serie A.

I nerazzurri tornano alla vittoria dopo il pareggio della scorsa settimana e si portano momentaneamente in testa alla classifica con ventiquattro punti, grazie al decimo risultato utile consecutivo.

Seconda sconfitta consecutiva per gli emiliani, che restano fermi a quota dodici punti in classifica.

Sintesi di Atalanta-Sassuolo 2-1

Out Zappacosta, Hateboer, Muratore, Musso, Palomino, Toloi e Zapata per Gian Piero Gasperini, che conferma Scalvini e Okoli con Demiral in difesa davanti a Sportiello, con Soppy e Maehle sulle fasce. A centrocampo giocano De Roon, Koopmeiners e Pasalic, mentre in attacco confermata la coppia composta da Lookman e Muriel.

Non ci sono Defrel, Muldur e Romagna per Alessio Dionisi, che punta su Toljan, Erlic, Ferrari e Rogerio in difesa a protezione di Consigli, Frattesi, Maxime Lopez e Thorstvedt in mediana, mentre in attacco c’è la sorpresa D’Amico con Pinamonti Kyriakopoulos nel tridente.

E’ una bellissima partita nel primo tempo, disputato su ritmi davvero molto intensi. Entrambe le squadre giocano a viso aperto, risultano aggressive in fase di pressing e propositive in fase di costruzione.

Da una parte, ci provano Kyriakopoulos e Thorstvedt, che verranno anche ammoniti, mentre dall’altra rispondono Muriel, Pasalic, Maehle e Lookman, ma risultano imprecisi o incontrano un attento Consigli.

Dopo i gialli a Scalvini e Pinamonti, al 41′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio proprio con Kyriakopoulos al termine di un bellissimo contropiede.

Grandissima reazione da parte dei padroni di casa che, dopo un tentativo di Maehle, nel finale al 46′ minuto pareggiano con Pasalic, bravo a ribadire in rete dopo la respinta di Consigli alla conclusione di Soppy.

Il secondo tempo si apre subito con la rimonta completata dai padroni di casa, che ribaltano il risultato al 47′ minuto con Lookman, su assist di Soppy, dopo un bel recupero palla sulla trequarti.

Entra Berardi per D’Amico e colpisce subito la traversa, mentre Rogerio non trova la porta poco prima delle sostituzioni che vedono coinvolti Traore, Matheus Henrique, Ederson, Hojlund e Boga subentrare al posto di Thorstvedt, Kyriakopoulos, Pasalic, Muriel e Lookman.

Si fa male subito Berardi, che entra nella girandola dei cambi successiva con Maehle e Soppy, sostituiti da Alvarez, Zortea e Ruggeri.

Nel finale c’è ancora spazio per un paio di belle giocate di Hojlund, bravo Consigli, e Ruggeri in contropiede.

Highlights e Video Gol di Atalanta-Sassuolo 2-1:

Tabellino di Atalanta-Sassuolo 2-1

Atalanta (3-4-1-2): Sportiello; Scalvini, Demiral, Okoli; Soppy (36′ st Zortea), Koopmeiners, De Roon, Maehle (36′ st Ruggeri); Pasalic (20′ st Ederson); Muriel (23′ st Hojlund), Lookman (23′ st Boga).

A disp.: Rossi, Bertini, Malinovskyi, Djimsiti. All.: Gasperini



Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Thorstvedt (20′ st Traorè); D’Andrea (11′ st Berardi – 34′ st Alvarez), Pinamonti, Kyriakopoulos (20′ st Henrique).

A disp.: Pegolo, Russo, Marchizza, Harroui, Obiang, Ceide, Antiste, Tressoldi. All.: Dionisi



Arbitro: Marcenaro

Marcatori: 40′ Kyriakopoulos (S), 46′ Pasalic (A), 1′ st Lookman (A)

Ammoniti: Scalvini (A); Kyriakopoulos, Pinamonti, Thorstvedt, Ferrari (S)

Espulsi: –