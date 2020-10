Video Gol Highlights Atalanta-Sampdoria 1-3: sintesi 24-10-2020

Risultato, Video Gol Highlights e Sintesi Atalanta-Sampdoria 1-3, 5° Giornata Serie A: segna Quagliarella, che poi si farà parare un rigore da Sportiello, raddoppia Thorsby, rete di Zapata su rigore, la chiude Jankto

Colpaccio della Sampdoria, che conquista un’altra grande impresa battendo anche l’Atalanta al Gewiss Stadium, conosciuto anche come Stadio Atleti Azzurri d’Italia, nel primo anticipo del sabato della quinta giornata di Serie A.

Incredibile il cammino finora dei doriani, che collezionano la terza vittoria consecutiva, ma soprattutto dimostrando che il 3-0 alla Lazio della scorsa settimana non era un caso.

Altra bruttissima sconfitta per i bergamaschi, soprattutto dopo la clamorosa debacle di Napoli, la seconda consecutiva in campionato, che conferma qualche difficoltà in questo inizio di campionato.

La sintesi di Atalanta-Sampdoria 1-3, 5° Giornata Serie A

Il primo tempo è disputato su ritmi molto elevati, grazie ai padroni di casa, che vogliono mettere in chiaro subito chi dominerà la gara, ma gli ospiti sembrano ordinati in fase difensiva e non lesinano a ripartire in contropiede.

Ci provano subito Gomez e Ilicic con le loro giocate, ma senza fortuna, diversamente da Quagliarella, che al 13′ minuto sblocca il risultato trovando il gol del vantaggio al termine di un bellissimo contropiede di Damsgaard.

I padroni di casa reagiscono con rabbia ed orgoglio, si riversano nella metà campo degli avversari e ricominciano a macinare gioco ed occasioni, rendendosi pericolosi con Gomez, Ilicic e Lammers.

Eppure, nel finale sono gli ospiti a sfiorare più volte il raddoppio, prima con Tonelli e poi al 45′ minuto con il calcio di rigore di Quagliarella, parato da Sportiello, fischiato dall’arbitro per fallo di mano di Mojica.

Non cambia il copione della partita in un secondo tempo caratterizzato dal monologo dei padroni di casa, che assaltano la porta di Audero affidandosi ai soliti Gomez e Ilicic, troppo imprecisi oggi.

Ma come nella prima frazione di gioco sono ancora una volta gli ospiti a segnare, raddoppiando al 59′ minuto con il colpo di testa di Thorsby su assist di Jankto, dopo l’ennesima super azione di Damsgaard.

L’assedio dei padroni di casa ricomincia di nuovo con grande insistenza, riuscendo a riaprire la partita al 80′ minuto con il calcio di rigore di Zapata, fischiato dall’arbitro per fallo di Keità in area i rigore.

Nell’assalto finale, i padroni di casa lasciano praterie assurde per gli ospiti, che ne approfittano per chiudere la partita al 92′ minuto con Jankto, su assist di Keità, al termine di un bel contropiede.

Video Gol Highlights di Atalanta-Sampdoria 1-3, 5° Giornata Serie A

Il tabellino di Atalanta-Sampdoria 1-3, 5° Giornata Serie A

Atalanta (3-4-2-1): Sportiello; Sutalo (46′ Toloi), Palomino, Djimsiti; Depaoli (60′ Hateboer), de Roon (63′ Malinovskyi), Pasalic, Mojica (46′ Gosens); Ilicic, Gomez; Lammers (46′ Zapata). All. Gasperini

Sampdoria (4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Jankto, Thorsby, Ekdal, Damsgaard (73′ Leris); Ramirez (66′ Verre); Quagliarella (66′ Keita). All. Ranieri

Arbitro: Gianpaolo Calvarese

Gol: 13′ Quagliarella (S), 59′ Thorsby (S), 80′ rig. Zapata (A), 92′ Jankto (S)

Assist: Damsgaard (S, 0-1), Jankto (S, 0-2), Keita (S, 1-3)

Ammoniti: Tonelli, Mojica, Yoshida, Malinovskyi, Keita, Jankto, Palomino

Note: al 45′ Sportiello ha parato un rigore a Quagliarella

©RIPRODUZIONE RISERVATA

