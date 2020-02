Video Gol Highlights Atalanta-Roma 2-1: Pasalic e Palomino rimontano Dzeko

Risultato Atalanta-Roma 2-1, 24° Giornata Serie A: la sblocca Dzeko su errore di Palomino, che si riscatta pareggiando. Poi la decide Pasalic, che completa la rimonta

Con una grande reazione, l’Atalanta batte la Roma in rimonta allo Gewiss Stadium di Bergamo, conosciuto anche come Stadio Atleti Azzurri d’Italia, nel terzo ed ultimo anticipo del sabato della 24° giornata di Serie A, 5° turno del girone di ritorno.

Brutta sconfitta per i giallorossi, che entrano ufficialmente in crisi con la terza sconfitta consecutiva nelle ultime quattro partite, in cui hanno collezionato solo un punto.

I bergamaschi si aggiudicano questo importantissimo scontro diretto per il quarto posto, collezionando inoltre la seconda vittoria consecutiva e il quarto risultato utile consecutivo.

Atalanta-Roma

La sintesi di Atalanta-Roma 2-1, 24° Giornata Serie A

E’ una partita molto combattuta nel primo tempo, disputato su ritmi molto intensi. Le due squadre si assomigliano molto, visto che prediligono partire dal basso, ma pressano in maniera asfissiante mettendola sulla fisicità.

Non ci sono grandi occasioni, a parte una parata di Pau Lopez sulla conclusione di Gomez e l’impreciso tiro di Ilicic, prima del clamoroso salvataggio di Palomino sulla linea sulla conclusione di Pellegrini a botta sicura.

Nel finale, però, al 45′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Dzeko, che sfrutta il clamoroso errore di Palomino.

Il secondo tempo inizia con la grande reazione dei padroni di casa, che ristabiliscono subito l’equilibrio pareggiando al 49′ minuto con Palomino, che si riscatta sfruttando la sponda di Djimsiti sul calcio d’angolo di Gomez.

Gli ospiti non riescono a trovare più le giuste distanze per rallentare i padroni di casa, che vivono sulle ali dell’entusiasmo e continuano ad attaccare a testa bassa, obbligando gli avversari a rinchiudersi nella propria metà campo.

Dopo un tentativo di De Roon, al 59′ minuto l’appena entrato Pasalic completa la rimonta su assist di Gosens, lanciato a porta da un recupero palla di Freuler.

Gli ospiti provano a reagire, prendono in mano il pallino del gioco, ma non riescono a raggirare l’ottima fase difensiva dei padroni di casa, che addormentano il gioco nel gestire il risultato, di fatto non permettendo agli avversari di tirare in porta.

Video Gol Highlights di Atalanta-Roma 2-1, 24° Giornata Serie A

Il tabellino di Atalanta-Roma 2-1, 24° Giornata Serie A

ATALANTA-ROMA 2-1 (primo tempo 0-1)

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, Freuler, de Roon, Gosens; Gómez (dall’85’ Muriel), Ilicic (dall’83’ Malinovskiy); Zapata (dal 59’ Pasalic). All. Gasperini

Roma (4-2-3-1): Pau López; Bruno Peres, Fazio, Smalling, Spinazzola; G.Mancini (dal 67’ Veretout), Lo.Pellegrini; Diego Perotti (dal 77’ Villar), Mkhitaryan, Kluivert (dal 61’ Perez); Dzeko. All. Fonseca

Arbitro: Daniele Orsato (sezione di Schio)

Gol: 45’ Dzeko, 50’ Palomino, 59’ Pasalic

Assist: Djimsit, Gosens

Ammoniti: Gosens, Djimsiti (A), Mancini, Mkhitaryan, Fazio (R)

©RIPRODUZIONE RISERVATA