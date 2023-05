Video gol-highlights Atalanta-Juventus 0-2: sintesi 07-05-2023

Video gol-highlights Atalanta-Juventus 0-2: la decidono un gol di Iling, al debutto da titolare, e una rete di Vlahovic a recupero inoltrato. I bianconeri sono secondi in classifica.

Atalanta-Juventus 0-2: i gol di Iling e Vlahovic spediscono i bianconeri al secondo posto.

Partita dura per gli uomini di Allegri, che la sbloccano solo dopo oltre un ora di gioco grazie a uno dei tanti talenti della NextGen, già protagonista con due assist in prima squadra.

Chiude i conti, dopo un secondo tempo di grande sofferenza, un contropiede orchestrato da Chiesa e finalizzato da Vlahovic. Tre punti che assicurano alla Juve una buona fetta di qualificazione alla prossima Champions (vicende giudiziarie permettendo).

Atalanta-Juventus, trentaquattresima giornata Serie A 07-05-2023.

La sintesi di Atalanta-Juventus

Le prime conclusioni del match sono di marca atalantina: Scalvini serve Koopmeiners, che prova un mancino al volo ma manda alto il pallone. Ci prova anche Pasalic, pochi minuti dopo, con un destro a giro che non trova la porta.

Tra le file bianconere dialogano bene Di María ed Iling, che creano scompiglio sul fronte destro atalantino. L’aargentino confeziona poi l’occasione migliore quando recupera una palla vagante sulla trequarti e calcia col mancino, ma la palla finisce al lato.

Il primo tempo è giocato ad ottimi ritmi, e l’Atalanta si rende ancora pericolosa con Scalvini, che di testa, su cross di Koopmeiners, centra il palo.

L’Atalanta prende campo nell’ultimo quarto d’ora del primo tempo, pressando alto e non lasciando ragionare gli avversari. Vanno al tiro dal limite sia Toloi che Scalvini, ma nessuno dei due centra la porta.

Nel finale, Koopmeiners recupera un buon pallone sulla trequarti sinistra, penetra in area e mette in area per Pasalic, che spedisce alto a porta semivuota.

Comincia la ripresa e l’Atalanta avrebbe l’occasione di passare in vantaggio con Pasalic, ben imbeccato da Koopmeiners tra le linee, ma il croato manca il tempo per la conclusione.

È la Juventus, comunque, a passare in vantaggio con Iling JR, al suo debutto da titolare: l’inglese strappa di forza un pallone a centrocampo, e allarga a Rabiot, che segue l’azione sulla sinistra. Cross in mezzo del francese, che serve Milik, il quale in scivolata devia all’indietro per l’arrivo di Iling, che trafigge Sportiello.

Gasperini perde Boga a pochi minuti dal suo ingresso, per un problema alla caviglia, mentre Allegri dà spazio a Vlahovic e Pogba, col francese che, appena in campo, dimostra subito sprazzi di gran classe.

Sandro perde un pallone velenoso a centrocampo, e Muriel, sulla ripartenza, quasi sigla il pareggio. Provvidenziale una chiusura di Rugani sul colombiano all’interno dell’area.

Ancora Muriel, recupera una palla sulla trequarti, e si rende pericoloso con una percussione centrale: il destro dal limite finisce al lato.

Una punizione dal limite permette a Koopmeiners di calciare in porta, con Szczesny che compie un miracolo e sventa la minaccia, tuffandosi sulla destra.

Continua a premere l’Atalanta, che riesce a schiacciare i bianconeri nella propria area: la difesa piemontese riesce a liberare un pallone pericoloso. Sul rinvio si avventa Maehle, che sfiora il palo alla sinistra di Szczesny.

Allegri inserisce un paio di forze fresche con gli ingressi di Kostic e Chiesa per Iling e Di María, ma l’Atalanta si rende ancora pericolosa con un colpo di testa di Koopmeiners, che finisce di poco alto.

Zappacosta prova a sorprendere Szczesny con un destro improvviso, ma la palla si stampa sul palo e l’azione sfuma.

Nell’assalto finale atalantino, Szczesny si fa sfuggire il pallone in presa alta e favorisce l’intervento di Toloi, che però calcia al lato.

Le ultime folate nerazzurre non producono effetti, e la Juventus addirittura raddoppia nel finale: Chiesa va via in contropiede, in situazione di due contro due, e serve Vlahovic, che con una conclusione precisa sotto l’incrocio batte Sportiello.

Un 2-0 che consente ai ragazzi di Allegri di superare nuovamente la Lazio, ora staccata due punti, e prendersi il secondo posto in solitaria.

Highlights e Video gol di Atalanta-Juventus 0-2

Il tabellino di Atalanta-Juventus 0-2

ATALANTA: Sportiello; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Zappacosta, De Roon, Ederson (Boga 49′, 65′ Soppy), Maehle; Koopmeiners, Pasalic; Zapata.

A disposizione: Musso, Rossi, Demiral, Okoli, Soppy, Boga, Muriel

Allenatore: Gasperini.

JUVENTUS: Szczęsny; Danilo, Rugani, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli (Pogba 64′), Locatelli, Rabiot, Iling-Junior (Kostic 81′); Di María (Chiesa 81′); Milik (Vlahovic 64′).

A disposizione: Perin, Pinsoglio, Barbieri, Bonucci, Gatti, Bremer, Kostic, Soulé, Miretti, Pogba, Chiesa, Kean, Vlahovic

Allenatore: Allegri.

Marcatori: 55′ Iling (J), 90+8′ Vlahovic (J)

Arbitro: Doveri (Roma Uno)

Ammoniti: Rabiot (J), Maehle (A)