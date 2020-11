Video Gol Highlights Atalanta-Inter 1-1: sintesi 8-11-2020

Risultato, Video Gol Highlights e Sintesi Atalanta-Inter 1-1, 7° Giornata Serie A: segna Lautaro Martinez, risponde Miranchuk

Anche il secondo big match della settima giornata di Serie A, la super sfida tra Atalanta e Inter allo Gewiss Stadium di Bergamo, conosciuto anche come Stadio Atleti Azzurri d’Italia, finisce in pareggio con un botta e risposta.

Secondo risultato utile consecutivo per i bergamaschi, che hanno sfiorato la grande rimonta nel finale dopo una prima frazione di gioco davvero molto difficile.

E’ invece il secondo pareggio consecutivo per i nerazzurri, che collezionano il terzo risultato utile consecutivo chiudendo così questo tour de force.

La sintesi di Atalanta-Inter 1-1, 7° Giornata Serie A

E’ una partita molto combattuta nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. Le due squadre sono molto simili, pressano con aggressività, allargano molto il gioco sulle fasce e si appoggiano alla punta.

La prima grande occasione sarebbe nei piedi di Lautaro Martinez, ma viene anticipato da Romero sul cross di Darmian, mentre i padroni di casa rispondono con Freuler, sul quale Handanovic è assolutamente miracoloso, e ancora Vidal è impreciso di testa.

Non cambia il copione della partita nel secondo tempo, in cui però i padroni di casa sembrano fissarsi troppo sul possesso palla e cominciano ad allungarsi troppo, permettendo agli ospiti di ripartire in contropiede.

E, infatti, al 58′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Lautaro Martinez, che sfrutta al meglio il cross di Ashley Young, al termine di una bella azione rapida.

I padroni di casa accusano il colpo e non riescono a trovare la giusta qualità sulla trequarti. Ne approfittano gli ospiti per gestire il momento rendendosi ancora pericolosi prima con Ashley Young, che non trova la porta, poi con Vidal e Barella, sui quali è decisivo Sportiello con una doppia parata.

Al 79′ minuto i padroni di casa pareggiano i conti con una meraviglia di Miranchuk, che lascia partire una bellissima conclusione da fuori area al termine di un’infinita azione corale.

Gli ospiti non sembrano avere più energia, mentre i padroni di casa ci credono ed iniziano un lungo assedio finale affidandosi soprattutto a Muriel, che di testa si divora la rimonta.

Video Gol Highlights di Atalanta-Inter 1-1, 7° Giornata Serie A

Il tabellino di Atalanta-Inter 1-1, 7° Giornata Serie A

Atalanta (3-4-1-2): Sportiello; Toloi (73’ Lammers), Romero, Djimsiti; Hateboer, Pasalic (59’ Miranchuk), Freuler, Ruggeri (91′ Mojica); Gomez; Malinovskyi (59’ Pessina), Zapata (73’ Muriel). All. Gasperini

Inter (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian (83’ Hakimi), Vidal (70’ Gagliardini), Brozovic, Young (83’ D’Ambrosio); Barella; Sanchez (74’ Perisic), Lautaro Martinez (74’ Lukaku). All. Conte

Gol: 78’ Miranchuk; 58’ Lautaro

Ammoniti: Djimsiti; De Vrij, Vidal, Martinez

