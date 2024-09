Video Gol Highlights Atalanta-Como 2-3: Sintesi 24-09-2024

Video Gol e Highlights Atalanta-Como 2-3, 5° Giornata Serie A: i bergamaschi crollano malamente e clamorosamente contro i gagliardi lariani, che ribaltano gli avversari piazzando tre reti in una dozzina di minuti. Dovrà molto riflettere Gasperini su questo inizio di campionato poco felice in cui la sua “gioiosa macchina da guerra” ha collezionato solo due vittorie e tre sconfitte in cinque partite. Per il Como, invece è la prima vittoria stagionale, un successo che, in Serie A, mancava dal 24 maggio 2003 (1-0 al Torino).

Andata in vantaggio con Zappacosta, l’Atalanta viene raggiunta da Cutrone e ribaltata da un’autorete di Kolasinac e dall’acuto di Fadera. Inutile il gol su rigore di Lookman.

L’Atalanta resta a 6 punti, mentre il Como sale a 5.

La Sintesi di Atalanta-Como 2-3

I bergamaschi partono bene e già all’8° minuto sfiorano il vantaggio con un tiro di Retegui respinto da Audero; al 18° la pressione in atto da parte dei padroni di casa dà il primo frutto, uno spettacolare destro al volo dal limite di Zappacosta che fulmina il portiere comasco.

I lariani reagiscono subito allo svantaggio e al 20° una sventola di Cutrone dall’area è respinta da Carnesecchi con un gran riflesso. Il portiere atalantino è nuovamente attanto al 29° su un tiro dal limite dell’area di Sergi Roberto.

Ritmi elevati, dunque, nella prima mezz’ora, mentre il restante quarto di tempo è privo di ulteriori occasioni. Non ci sono pause e l’arbitro manda le squadre negli spogliatoi senza concedere alcun minuto di recupero.

Nemmeno il tempo di ricominciare e il Como pareggia: un assist di tacco di Sergi Roberto è un piatto ghiotto sul quale Strefezza si fionda e, sistematosi il pallone sul piede buono, batte di potenza Carnesecchi.

L’Atalanta cede di schianto e, tra il 54° e il 58°, viene colpita altre due volte: prima è Kolasinac a deviare, in maniera decisiva, un potente tiro di Paz da fuori area e poi è Fadera, servito ancora da Paz a battere ancora Carnesecchi con un preciso diagonale dopo aver superato de Roon.

Al 63° i nerazzurri, rivoltati come un calzino a suon di sostituzioni, vanno vicini al 2-3, ma Audero è bravissimo a opporsi a una sberla da fuori area di Koussonou.

La reazione atalantina, però, si ferma a questa chance poiché il Como si chiude bene e all’86° sfiora addirittura il poker con Mazzitelli, che raccoglie un assist di Gabrielloni e conclude trovando la porta sbarrata dal portiere di casa.

L’ultima occasione è per i padroni di casa: nel secondo dei sei minuti di recupero concessi Djimsiti va in avanti e si divora il gol che avrebbe riaperto, forse, i conti mettendo a lato da pochi metri un cross sul secondo palo di Bellanova.

La rete nerazzurra arriva a buoi ormai scappati dalla stalla: proprio al 96° Dossena tira giù in area Vanja Vlahovic e Tremolada assegna il penalty che Lookman trasforma. La partita non si riapre: subito dopo la rete, arriva il triplice fischio.

Il Tabellino di Atalanta-Como 2-3

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Koussonou, Kolasinac; Bellanova, Ederson (75′ Vlahovic), de Roon, Zappacosta (55′ Cuadrado); Pasalic (46′ Brescianini), De Ketelaere (59′ Samardzic); Retegui (55′ Lookman). Allenatore: Gasperini

Como (4-2-3-1): Audero; Van der Brempt, Dossena, Kempf, Moreno; Sergi Roberto, Perrone (77′ Goldaniga); Strefezza (89′ Engelhardt), Nico Paz (89′ Sala), Fadera (62′ Mazzitelli); Cutrone (77′ Gabrielloni). Allenatore: Fabregas

Marcatori: 18′ Zappacosta, 46′ Strefezza, 54′ aut. Kolasinac, 58′ Fadera e 97′ rig. Lookman

Arbitro: Tremolada

Ammoniti: Sergi Roberto, Moreno, de Roon e Van der Brempt

