Video Gol Highlights Atalanta-Cagliari 2-0: Sintesi 24-9-2023

Video Gol e Highlights Atalanta-Cagliari 2-0, 5° Giornata Serie A: segnano Lookman e Pasalic

L’Atalanta batte il Cagliari al Gewiss Stadium di Bergamo, conosciuto anche come Stadio Atleti Azzurri d’Italia, nella quinta giornata di Serie A.

I bergamaschi tornano alla vittoria portandosi a quota nove punti in classifica e certificando le difficoltà di questo inizio di stagione dei sardi, fermi a quota due punti.

Atalanta-Cagliari

Sintesi di Atalanta-Cagliari 2-0

Out Scamacca e Tourè per Gian Piero Gasperini, che schiera Scalvini, Djimsiti e Kolasinac in difesa davanti a Musso, confermati Ederson e Ruggeri a centrocampo con Zappacosta, De Roon e Koopmeiners e la coppia d’attacco costituita da Lookman e De Ketelaere.

Non ci sono Capradossi, Desogus, Di Pardo, Jankto, Lapadula, Pavoletti, Rog e Wieteska per Claudio Ranieri, che punta su Obert, Dossena e Chatzidiakos in difesa a protezione di Radunovic, sorpresa Azzi a centrocampo con Deiola, Makoumbou, Sulemana e Nandez, mentre in attacco scelto Shomurodov con Luvumbo.

E’ una partita a senso unico nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi con i padroni di casa a dominare in lungo ed in largo con un bel possesso palla contro ospiti che non fanno altro che difendersi nella propria metà campo chiudendo tutti gli spazi per poi ripartire in contropiede.

Iniziano le giocate di Lookman, De Ketelaere e Koopmeiners, mentre gli ospiti rispondono con Luvumbo e Shomurodov, mentre il palo ferma Zappacosta prima del giallo a Deiola.

Al 33′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Lookman, bravo a seguire la giocata personale di De Ketelaere.

Nel finale gli ospiti accusano il colpo, si abbassano ulteriormente e vanno in balia dei padroni di asa, che ne approfittano per spingere sull’acceleratore sfiorando il raddoppio con Ruggeri e De Ketelaere prima dell’ammonizione a Luvumbo.

Il secondo tempo inizia con l’entrata in campo di Zappa al posto di Deiola e sembra cambiare qualcosa, visto che gli ospiti reagiscono con rabbia ed orgoglio prendendo in mano il pallino del gioco e costringendo i padroni di casa a stare più bassi e compatti.

Ci provano Luvumbo e Shomurodov, nel mezzo il giallo a Djimsiti, prima delle sostituzioni che vedono coinvolti Muriel, Augello, Viola, Holm e Pasalic subentrare per Ederson, Hatzidiakos, Sulemana, De Ketelaere e Lookman.

Dopo un tentativo di Dossena, al 76′ minuto i padroni di casa raddoppiano con Pasalic, servito perfettamente da Muriel al termine di una bella triangolazione.

Fuori Azzi e Shomurodov per Oristanio e Petagna tra le bellissime conclusioni di Viola e Zappacosta, che esce per Toloi, quando entra anche Adopo al posto di Ruggeri, poco prima della clamorosa traversa di Oristanio.

Highlights e Video Gol di Atalanta-Cagliari 2-0:

Tabellino di Atalanta-Cagliari 2-0

Marcatori: 33’ p.t. Lookman, 31’ s.t. Pasalic

Assist: 33’ p.t. De Ketelaere, 31’ s.t. Muriel

Atalanta (3-4-3): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta (dal 35’ s.t. Toloi), de Roon, Ederson (dal 15’ s.t. Muriel), Ruggeri (dal 35’ s.t. Adopo); Koopmeiners, De Ketelaere (dal 22’ s.t. Holm), Lookman (dal 22’ s.t. Pasalic). All. Gasperini.

Cagliari (3-5-2): Radunovic; Hatzidiakos (dal 19’ s.t. Augello), Dossena, Obert; Nandez, Deiola (dal 1’ s.t. Zappa), Makoumbou, Sulemana (dal 19’ s.t. Viola), Azzi (dal 33’ s.t. Oristanio); Shomurodov (dal 33’ s.t. Petagna), Luvumbo. All. Ranieri.



Arbitro: sig. Feliciani di Teramo

Ammoniti: Deiola, Luvumbo, Djimsiti,



Espulsi: –