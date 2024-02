Video Gol Highlights Ascoli-Cremonese 0-0: sintesi 16-02-2024

Video Gol e Highlights Ascoli-Cremonese 0-0: nessun gol e varie occasioni in una bella partita che la nebbia non ha rovinato.

L’Ascoli va a 23 ed è 16° da solo, mentre la Cremonese è momentaneamente 2° con 46. Un pareggio, dunque, inutile ancorché giusto.

Sintesi Ascoli-Cremonese 0-0

Sotto una nebbia fitta, a causa della quale la partita comincia con circa quindici minuti di ritardo, che pian piano si dirada, sono i pericolanti marchigiani a cercare di fare la partita e intimorire la retroguardia lombarda quando possibile.

Per i primi venti minuti la metà campo più movimentata, diciamo così, è quella grigiorossa sebbene Jungdal debba intervenire sul serio solo per deviare una sberla da calcio di punizione di Caligara.

Le altre, varie, conclusioni tantate dagli ascolani sono imprecise e, quando non lo sono, il portiere ospite non deve nemmeno buttarsi per far suo un colpo di testa di Mendes.

Non è una bella partita e nemmeno la Cremonese brilla, costretta comè a rintanarsi spesso e ad andare avanti con retropassaggi per complicate costruzioni dal basso che il feroce pressing bianconero non permette.

Tuttavia gli ospiti sfiorano improvvisamente il gol grazie alla più classica delle azioni: ben pescato da un lancio lungo, Zanimacchia sfrutta la mala uscita di Viviano per provare il pallonetto da fuori area, ma Bellusci salva capra e cavoli di testa proprio sulla linea di porta.

L’Ascoli ritorna così in avanti conscio di poter e dover sbloccare il risultato per primo e, dopo un pallone sprecato da Rodriguez in piena area al 29°, al 34° Jungdal sbaglia con i piedi regalando palla a Mendes che perde l’equilibrio nel momento clou.

Pochi secondi dopo, è nuovamente la Cremonese a sfiorare il gol con Vazquez, il cui colpo di testa su cross di Sernicola viene respinto nel migliore dei modi da Viviano.

Al 38° un disastro combinato da Antov e Ravanelli, che non si intendono su chi deve seguire Rodriguez, permette allo spagnolo stesso di entrare in area palla al piede, ma anche questa volta una scelta errata della punta, che non tira e tocca il pallone una volta di troppo, grazia i lombardi.

La prima frazione non ha praticamente altro da dire, se non che finalmente la nebbia che prima avvolgeva Ascoli si dirada e scompare, e va in archivio dopo tre minuti di recupero.

La ripresa è piuttosto vivace e la prima occasione è per l’Ascoli verso il quarto d’ora con un tiro-cross di Rodriguez che termina fuori di un niente. Poco dopo la Cremonese passa in vantaggio con un tocco sotto misura del nuovo entrato Tsadjout su assist del parimenti subentrato Afena-Gyan, ma il VAR annulla per offside di Sernicola durante l’azione.

Con il passar dei minuti la pericolosità delle due squadre diminuisce e lascia il posto a manovre atte più al contenimento che alla ricerca del gol decisivo, che tra l’altro stava per giungere nel secondo dei cinque minuti di recupero grazie ad un altro subentrato, Streng, presentatosi a tu per tu con Jungdal dopo un veloce contropiede, ma fermato al momento del tiro da Bianchetti.

Non accade altro e il match termina salomonicamente e giustamente in pareggio.

Highlights e Video Gol Ascoli-Cremonese 0-0

Tabellino Ascoli-Cremonese 0-0

Ascoli (3-4-1-2): Viviano; Mantovani (83′ Botteghin), Bellusci, Vaisanen; Falzerano, Di Tacchio, Masini, Celia (65′ Zedadka); Caligara (54′ D’Uffizi); Mendes (83′ Milanese), Rodriguez (65′ Streng). Allenatore: Castori

Cremonese (3-5-2): Jungdal; Antov, Ravanelli (46′ Lochoshvili), Bianchetti; Sernicola, Abrego, Castagnetti, Falletti (58′ Afena-Gyan), Zanimacchia (80′ Quagliata); Vazquez (87′ Pickel), Coda (58′ Tsadjout). Allenatore: Stroppa

Marcatori:

Arbitro: Marchetti

Ammoniti: Ravanelli, Zanimacchia, Vazquez, Vaisanen, Ciofani, Di Tacchio

Espulsi: