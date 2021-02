Video Gol Highlights Arsenal-Manchester City 0-1: Sintesi 21-2-2021

Risultato, Video Gol Highlights e Sintesi di Arsenal-Manchester City 0-1, 25° giornata di Premier League

Il Manchester City non si ferma più e passa anche all’Emirates Stadium. Vittoria per 1-0 contro l‘Arsenal e vetta della Premier sempre più solitaria. 59 punti dopo 25 giornate e un vantaggio di 10 punti sullo United secondo. Decisivo il gol di Sterling dopo due minuti di gioco. Gunners che rimangono al decimo posto a 34 punti.

Sintesi di Arsenal – Manchester City 0-1

La partita dell’Emirates Stadium si apre subito con il Manchester City che fa fruttare al meglio una partenza lampo: azione sviluppata sulla fascia destra, Mahrez mette in mezzo un cross mancino a rientrare che pesca il liberissimo Sterling, che da solo in area può colpire di testa e battere Leno per l’1-0 degli ospiti.

Il match poi disattende le aspettative di spettacolo e dopo il vantaggio della squadra di Guardiola non si assiste a una prima frazione roboante. I Citizens mantengono il controllo del pallone e il dominio del possesso palla ma senza affondare il colpo del possibile raddoppio, i Gunners provano le ripartenze ma l’azione d’attacco degli uomini di Arteta è disorganizzata e spesso sbatte contro la buona organizzazione difensiva del City.

Si apre la ripresa ma il canovaccio tattico della partita non cambia. Il Manchester City controlla, l’Arsenal non ha i mezzi per impensierire gli ospiti. Al minuto 55 Gundogan trova un bel destro a giro, Leno disinnesca. La seconda frazione non è vibrante e rimane col risultato in bilico ma senza emozione.

L’Arsenal non passa quasi mai dalle parti di Ederson, il City si accontenta di addormentare la partita. Ultimo sussulto un collo destro elegante di Cancelo al 79° che esce di poco a Leno battuto. Vince 1-0 il Manchester City, che viaggia sempre più spedito verso la conquista della Premier League.

Video Gol Highlights di Arsenal – Manchester City 0-1

TABELLINO DI ARSENAL – MANCHESTER CITY 0-1

ARSENAL (4-2-3-1): LENO, BELLERIN, HOLDING (82′ DAVID LUIZ), PABLO MARI, TIERNEY, ELNENY (86′ CEBALLOS), XHAKA, PEPE (73′ SMITH ROWE), ODEGAARD (73′ LACAZETTE), SAKA, AUBAMEYANG

A DISP: GABRIEL, CEBALLOS, LACAZETTE, WILLIAN, CEDRIC SOARES, DAVID LUIZ, SMITH ROWE, RYAN, MARTINELLI. ALL.: ARTETA

MANCHESTER CITY (4-3-3): EDERSON, ZINCHENKO, RUBEN DIAS, STOENS, CANCELO, GUNDOGAN, FERNANDINHO, DE BRUYNE (63′ GABRIEL JESUS), STERLING, BERNARDO SILVA, MAHREZ

A DISP: WALKER, GABRIEL JESUS, AGUERO, STEFFEN, LAPORTE, RODRI, FERRAN TORRES, MANDY, FODEN. ALL.: GUARDIOLA

GOL: 2′ STERLING (M)

AMMONITI: BERNARDO SILVA (M), XHAKA (A), CANCELO (M), BELLERIN (A)

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS