Video Gol Highlights Argentina-Uruguay 1-0: Sintesi Copa America 18-06-2021

Un super Messi guida l’Argentina alla sua prima vittoria in Copa America 2021. L’Albiceleste, guidata dal suo uomo più rappresentativo, batte di misura l’Uruguay di Oscar Tabarez e balza al comando del Gruppo A, in coabitazione con il Cile, a quota 4 punti. A decidere il match dell’Estadio Nacional Mané Garrincha, valevole per la 2° giornata della fase a gironi, è un gol di Guido Rodriguez al 13′ del primo tempo. Esordio con sconfitta per Cavani e compagni che dopodomani saranno chiamati ad un’altra super sfida contro il Cile di Martin Lasarte.

Sintesi di Argentina-Uruguay 1-0

La prima azione pericolosa della partita è dell’Argentina che al 7′ va vicina al vantaggio con Messi che riceve palla sulla destra, si accentra e lascia partire un bel sinistro che Muslera respinge sui piedi di Lautaro Martinez il quale, da pochi passi, non riesce a mettere dentro.

Al 13′ ancora Messi a dettare legge, stavolta sulla fascia sinistra; El Diez supera egregiamente Torreira e mette in mezzo per Guido Rodriguez che impatta di testa e, grazie anche l’aiuto del palo, batte Muslera per l’1-0 dell’Albiceleste. Nei successivi 32 minuti non accade nulla di particolarmente rilevante, pertanto, al termine dei 4 di recupero concessi, Sampaio fischia la fine del primo tempo con l’Argentina in vantaggio sull’Uruguay per 1-0.

La seconda frazione inizia a ritmi bassi, tant’è vero che per vedere un’occasione da gol bisogna aspettare addirittura il 69′ con l’Uruguay che va vicino al pareggio con Vina che mette in mezzo dalla sinistra un bel cross sul quale Cavani prima e Suarez poi, non riescono ad intervenire.

5 minuti più tardi è ancora l’attaccante dell’Atletico Madrid a provarci, ma la sua rovesciata finisce alta sopra la porta di Martinez. È questa l’ultima azione degna di nota della partita che termina al 96′ con il triplice fischio dell’arbitro che sancisce la vittoria dell’Argentina sull’Uruguay grazie al gol di Guido Rodriguez.

Il Tabellino di Argentina-Uruguay 1-0

Argentina (4-3-3): D.Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Acuna; De Paul (93′ Pezzella), G. Rodriguez, Lo Celso (52′ Palacios); Messi, L. Martinez (52′ J. Correa), N. Gonzalez (70′ Di Maria).

Allenatore: Lionel Scaloni

Uruguay (4-4-2): Muslera; G. Gonzalez (70′ F. Torres), Gimenez, Godin, Vina; Valverde (84′ Gorriaran), Bentancur (46′ Nandez), Torreira (64′ Vecino), De La Cruz (65′ Ocampo), Suarez, Cavani.

Allenatore: Oscar Tabarez

Arbitro: Wilton Sampaio

Marcatori: 13′ G. Rodriguez (A)

Ammoniti: 48′ Lo Celso (A), 62′ Torreira (U), 75′ D. Martinez (A), 90′ Ocampo (U), 91′ J. Correa (A)

Espulsi: nessuno.

