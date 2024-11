Video Gol Highlights APOEL Nicosia-Fiorentina 2-1: Sintesi 7-11-2024

Video Gol e Highlights APOEL Nicosia-Fiorentina 2-1, 3° Giornata Conference League: segnano Donis, Abagna e Ikone

L’APOEL Nicosia batte la Fiorentina al Neo GSP Stadium di Nicosia nella terza giornata della fase a girone unico di Conference League.

Prima sconfitta per i toscani, che si fermano a quota sei punti, mentre è la prima vittoria per i ciprioti, ora fermi a quota quattro punti.

Sintesi di APOEL Nicosia-Fiorentina 2-1

Out Sarfa per Jimenez, che schiera Chebake, Petrovic, Laifis e Susic in difesa a protezione di Belec, in mediana Kostadinov, Abagna e Tejera, in attacco Donis, El Arabi e Quintilla.

Non ci sono Cataldi e Gudmundsson per Raffaele Palladino, che sceglie Kayode, Moreno, Martinez-Quarta e Biraghi in difesa davanti a Terracciano, c’è Richardson in mediana con Adli e Mandragora, in attacco scelti Ikone, Kouame e Parisi.

E’ una bella partita nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. Sono due squadre votate al possesso palla e hanno grande qualità in campo.

Partono fortissimo gli ospiti, che ci provano con Kouame, mentre viene ammonito Tejera, prima della rete del vantaggio dei padroni di casa, che sbloccano il risultato al Donis al 37′ minuto dopo un bello scambio con El Arabi.

Gli ospiti provano a reagire, tornano di nuovo in attacco e assediano la porta di Belec, che è attento su Richardson e Mandragora prima del raddoppio di Abagna al 45′ minuto, su altro assist di El Arabi.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Beltran al posto di Adli e con l’ammonizione di Moreno, ma non cambia il copione della partita, visto che gli ospiti continuano ad avere in mano il pallino del gioco.

Sale in cattedra ancora una volta Belec, che fa il fenomeno su Biraghi e Kouame, prima dell’entrata in campo di Bove, Satsias, Goens, Dodò e Ranieri per Richardson, Tejera, Parisi, Biraghi e Moreno.

Al 74′ minuto gli ospiti finalmente accorciano con il gol di Ikone, che chiude una veloce e qualitativa triangolazione di Kouame.

Gli ospiti ci credono, ma lasciano spazi ai padroni di casa, che potrebbero approfittarne ripartendo in contropiede, ma Chebake e El Arabi si divorano il colpo del ko, prima di sostituire Donis, ammonito, con Dvali.

Nel finale c’è tempo per il giallo a Chebake e c’è spazio per Polykarpou e Bah al posto di Petrovic e El Arabi

Highlights e Video Gol di APOEL Nicosia-Fiorentina 2-1:

Tabellino di APOEL Nicosia-Fiorentina 2-1

Apoel Nicosia (4-1-4-1): Belec 6; Susic 6, Petrovic 6 (dal 43’ st Polikarpou sv), Laifis 5.5, Quintilla 6; Kostadinov 6.5; Chebake 6, Tejera 6 (dal 22’ st Satsias 6), Abagna 6.5, Donis 6.5 (dal 35’ st Dvali sv); El Arabi 7 (dal 43’ st Bah sv). All. Jimenez. A disp. Christodoulou, Michos, Corbu, Ndongala, Marquinhos, Meyer.



Fiorentina (4-3-3): Terracciano 6; Kayode 5, Moreno 5.5 (dal 12’ st Dodo 6), M. Quarta 6, Biraghi 5.5 (dal 12’ st Ranieri 6); Mandragora 6, Adli 5.5 (dal 1’ st Beltran 6), Parisi 6 (dal 25’ st Gosens 6); Ikoné 6, Kouamé 6, Richardson 6 (dal 20’ st Bove 6). All. Palladino. A disp. De Gea, Martinelli, Comuzzo, Pongracic, Rubino, Sottil, Colpani.



Arbitro: Letexier (Francia).

Marcatori: 37’ pt Donis (A), 46’ pt Abagna (A); 29’ st Ikoné (F).

Ammoniti: Tejera (A), Donis (A), Chebake (A), Laifis (A); Moreno (F), M. Quarta (F).

Espulsi: –

