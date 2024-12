Video Gol e Highlights Verona-Empoli 1-4: sintesi 08-12-2024

Il Risultato di Verona-Empoli 1-4, 15° giornata Serie A: i toscani sbrigano la pratica in un solo tempo contro un avversario inerme e in confusione.

Esposito segna una doppietta, Cacace infierisce e Colombo chiude. Inutile il moto d’orgoglio di Tengstedt.

L’Empoli va a 22 punti e ora è 9°, mentre il Verona resta 17° con 12 punti e rischia tantissimo.

La Sintesi di Verona-Empoli 1-4

Il Verona ha un approccio disastroso e favorisce gli attacchi empolesi con errori clamorosi che consentono loro i andare sul 2-0 nel giro di soi tre minuti: al 16° un errore a centrocampo favorisce Esposito, il cui secondo tiro, deviato da un altro difensore, finisce in rete dopo che il primo era stato mal respinto da Magnani; al 19° sbaglia Belahyane, che perde palla a beneficio di Anjorin il quale, infine, serve ancora Esposito per la conclusione, sul primo palo, che vale il raddoppio.

Gli scaligeri, in preda alla confusione, non riescono a far nulla e sbagliano in continuazione beccandosi i mugugni del pubblico, ma il peggio deve ancora venire e si manifesta al 33° con il tris di Cacace, che calcia dal limite dell’area e beffa nuovamente il povero Montipò con l’ausilio di un’altra deviazione.

Tre minuti dopo, il Verona si sveglia all’improvviso con un’estemporanea di Tchatchoua, bravissimo a involarsi sulla destra e a crossare per Tengstedt, che di prima intenzione accorcia le distanze.

Sembrerebbe che i padroni di casa si siano finalmente ridestati dal torpore tanto da sfiorare anche il 2-3 con un tiro di Suslov respinto da Vasquez, ma al 42° Colombo, entrato dopo pochi minuti di gioco per rilevare l’infortunato Pellegri, trova il quarto gol per i toscani con una punizione inizialmente respinta dalla barriera e poi spedita in rete con un gran tiro al volo.

Dopo un colpo di testa di Magnani fuori di pochissimo, gli ospiti tornano in avanti e ottengono un rigore per un fallo di Montipò su Anjorin lanciato a rete, ma il VAR salva i padroni di casa dall’umiliazione sollevando il portiere dalle accuse e annullando la massima punizione. Il primo tempo si conclude qui.

Inevitabilmente i ritmi della ripresa sono molto più bassi, anche se non mancano le occasioni: l’Empoli manca il quinto gol con Anjorin direttamente da corner (il guardiano scaligero alza oltre la traversa prima), al 50° Colombo sfiora la traversa di testa sul corner successivo e al 63° Gyasi non riesce a colpire il pallone adeguatamente a pochi metri dala porta.

Anche il Verona manca il 2-4 al 65° con un tiro di Dani Mosquera di poco fuori, ma la partita è ormai in mano agli azzurri di D’Aversa, ancora vicini alla quinta rete al minuto 72 con una conclusione di Ekong che sfiora il palo.

I minuti passano senza ulteriori emozioni eccetto un’occasione a testa (tiro alle stelle di Mosquera e respinta di Montipò su Marianucci) e al triplice fischio si sentono fischi e vedono nubi sul Verona e su Zanetti.

Highlights e Video gol di Verona-Empoli 1-4

Il Tabellino di Verona-Empoli 1-4

Verona (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Magnani, Dawidowicz, Bradaric (34′ Ghilardi); Dani Silva (60′ Kastanos), Belahyane; Rocha Livramento (46′ Harroui), Suslov (60′ Dani Mosquera), Lazovic; Tengstedt (80′ Sarr). Allenatore: Zanetti

Empoli (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Maleh (83′ Marianucci), Anjorin (69′ Ekong), Pezzella (69′ Henderson); Cacace, Esposito (83′ Solbakken); Pellegri (11′ Colombo). Allenatore: D’Aversa

Marcatori: 16′ e 19′ Esposito, 32′ Cacace, 35′ Tengstedt e 42′ Colombo

Arbitro: Di Bello

Ammoniti: Dani Silva, Ghilardi, Maleh e Henderson

