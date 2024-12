Video Gol e Highlights Venezia-Como 2-2: sintesi 08-12-2024

Il Risultato di Venezia-Como 2-2, 15° giornata Serie A: bella partita e risultato giusto, ma questo pareggio non serve a nessuna delle due squadre, che continuano ad annaspare in acque pericolose.

Pohjanpalo porta avanti i lagunari, il Como pareggia con un autogol di Candela e sorpassa con Belotti e, infine, Oristanio inventa il gol del pareggio direttamente dalla bandierina.

Il Venezia va a 9 punti ed è sempre ultimo, mentre il Como sale a 12 e aggancia il Verona al terzultimo posto.

La Sintesi di Venezia-Como 2-2

I lombardi conducono le operazioni e provano a rendersi pericolosi sin dalle prime battute, tuttavia è il Venezia a passare in vantaggio al primo affondo con un rocambolesco gol di Pohjanpalo, che involontariamente devia di tacco un tiro di Nicolussi Caviglia al quarto d’ora. Il VAR interviene e convalida la rete in pochi secondi.

I veneti non cercano di raddoppiare, si preoccupano di amministrare il vantaggio e rischiano di subire il pareggio in più di un’occasione salvandosi grazie a Stankovic, che al 23° devia in corner un tiro di Paz toccato da Svoboda, e da Idzes, che al 34° anticipa Belotti su un traversone di Fadera impedendo al “Gallo” una conclusione che sarebbe potuta risultare vincente.

Belotti stesso, dieci minuti prima, aveva sprecato un altro traversone con una girata inefficace da buona posizione. Alla fine il Venezia regge e termina il primo tempo in vantaggio.

Spumeggiante il primo quarto d’ora della ripresa: al minuto 49 Van der Brempt galoppa sulla fascia destra e crossa alla ricerca della deviazione giusta, quella dello sfortunato Candela che beffa Stankovic e dà al Como il pareggio.

Dopo una chance malamente sprecata da Strefezza, che calcia fuori da buona posizione su assist di Fadera, e una bella parata di Reina su un tiro di Pohjanpalo, al minuto 56 il Como effettua il sorpasso con un’azione pressoché identica a quella dell’1-1: Van der Brempt vola nuovamente sul fondo e crossa al centro per Belotti, che di testa non dà scampo a Stankovic.

La partita pare addormentarsi e per qualche minuto non succede nulla fino all’invenzione di Oristanio, che al 70° segna direttamente da corner mandando la sfera nel sette opposto.

Siamo sul 2-2 e accarà ben poco fino al triplice fischio a parte un gol annullato a Nicolussi Caviglia al minuto 88: il centrocampista aveva fulminato Reina con un bolide da fuori area, ma l’azione era stata avviata da Pohjanpalo mentre era in offside.

Il Tabellino di Venezia-Como 2-2

Venezia (3-4-2-1): Stankovic; Idzes, Altare (65′ Sverko), Svoboda; Candela (65′ Ellertsson), Doumbia (65′ Andersen), Nicolussi Caviglia, Zampano; Oristanio (85′ Yeboah), Busio (85′ Crnigoj); Pohjanpalo. Allenatore: Di Francesco

Como (4-2-3-1): Reina; Van der Brempt, Goldaniga, Kempf, Sala (76′ Iovine); Engelhardt, Da Cunha (86′ Verdi); Strefezza (86′ Gabrielloni), Nico Paz, Fadera (68′ Mazzitelli); Belotti (76′ Cutrone). Allenatore: Fabregas

Marcatori: 16′ Pohjanpalo, 49′ aut. Candela, 56′ Belotti e 70′ Oristanio

Arbitro: Doveri

Ammoniti: Nicolussi Caviglia e Sala

