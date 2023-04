Video Gol e Highlights Napoli-Milan 0-4: sintesi 02-04-2023

Video Gol e Highlights di Napoli-Milan 0-4: nella versione migliore dell’anno i rossoneri trionfano al “Maradona” travolgendo un Napoli capolista irriconoscibile.

Avanti di due reti già al 25° del primo tempo grazie a Diaz e Leao, il Milan incrementa il bottino nella ripresa ancora con il portoghese e con Saelemaekrs.

Il Milan incamera i 3 punti e va a 51 tornando al 3° posto, a -4 dalla Lazio 2°.

Per il Napoli di Spalletti arriva la 3° sconfitta stagionale in campionato. I partenopei ora hanno 16 punti di vantaggio sulla 2° in classifica che è la Lazio quando mancano 10 Giornate alla fine.

La Sintesi di Napoli-Milan 0-4

Il Milan parte bene e al 3° Diaz già impegna Meret calciando di prima intenzione su cross teso di Hernandez.

Il Napoli poi sembra prendere possesso delle redini del gioco e con Simeone, che manda alto un traversone di Zielinski, sfiora il vantaggio al 7°.

Tamponata una consueta accelerazione di Kvaratskhelia, che si allunga il pallone dopo aver saltato Calabria e Kjaer, i rossoneri avanzano e passano in vantaggio al 17°: Diaz salta Lobotka ed inventa un lancio magnifico dalla lunga distanza per Leao, che trasforma in oro con tocco beffardo che non lascia scampo a Meret.

Ci si aspetta che il Milan controlli e il Napoli pressi e invece sono gli ospiti a detenere le redini e a raddoppiare otto minuti più tadi: stavolta è Diaz ad andare a rete con un gran sinistro sotto la traversa su cross di Bennacer; splendida la fitta rete di passaggi che porta al raddoppio.

Nei rimanenti venti minuti del primo tempo non si registrano occasioni, escluso un tiro di Zielinski mandato in angolo da Maignan nel terzo dei quattro minuti di recupero. Subito dopo, Rapuano fischia la fine.

L’inizio di ripresa è ancora favorevole al Milan, vicinissimi al tris al 50°: Leao parte in contropiede e serve Bennacer, il cui cross in area arriva a Giroud che sfiora il palo con un diagonale di sinistro.

Al minuto 55 Kim prova la sorpresa da posizione defilata, ma Maignan è pronto; così come è pronto Leao al 59° a saltare Rrhamani e battere ancora Meret dopo uno splendido recupero di Tonali a centrocampo con relativo lancio per il portoghese.

Il cambio tattico deciso da Pioli, Saelemakers per Diaz, dà i suoi frutti dieci minuti dopo l’ingresso in campo del belga, che al 67° riesce a presentarsi al cospetto di Meret dopo un’azione solitaria e a firmare il poker con un tiro che passa sotto le gambe del portiere. Poco dopo è lo stesso estremo difensore azzurro a negare al numero 57 una clamorosa doppietta respingendogli un potente destro a fil di palo.

Raspadori sfiora l’1-4 al minuto 84 con un tiro fuori di poco, ma anche Saelemaekers fa altrettanto due minuti dopo con un’altra conclusione potente respinta da Meret. Non c’è più molto da dire, se non che il triplice fischio giunge dopo due minuti di recupero.

Highlights e Video Gol di Napoli-Milan 0-4:

Il Tabellino di Napoli-Milan 0-4

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim (81′ Juan Jesus), Mario Rui; Anguissa, Lobotka (68′ Elmas), Zielinski (68′ Ndombele); Politano (68′ Lozano), Simeone (78′ Raspadori), Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Tonali, Bennacer (83′ Bakayoko); Diaz (57′ Saelemaekers), Krunic (83′ De Ketelaere), Leao (74′ Origi); Giroud (74′ Rebic). Allenatore: Pioli

Marcatori: 17′ 59′ Leao, 25′ Diaz e 67′ Saelemaekers

Arbitro: Rapuano

Ammoniti: Giroud, Lobotka e Krunic