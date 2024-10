Video Gol e Highlights Milan-Udinese 1-0: sintesi 19-10-2024

Video Gol e Highlights di Milan-Udinese 1-0, 8° giornata Serie A: iniziata bene, la partita si fa durissima per i rossoneri quando Rejinders viene espulso alla mezz’ora per l’ormai ex fallo da ultimo uomo. I friulani peccato in precisione e a loro volta anche i rossoneri mancano il possibile 2-0 e l’1-0 arrivato dopo meno di un quarto d’ora non cambia più. Vittoria vitale, ma troppa sofferenza.

Chukwueze risolve la contesa con il suo primo gol in Serie A a San Siro.

Il Milan va a 14 punti e, scavalcata proprio l’Udinese, sale al 2° posto in compagnia momentanea dell’Inter.

La Sintesi di Milan-Udinese 1-0

L’approccio dei rossoneri è ottimo e già al 13° il risultato si sblocca grazie a una bella azione impostata da Okafor e rifinita da Pulisic per l’accorrente Chuckwueze, che segna con un sinistro incrociato da dentro l’area. Per il nigeriano è il primo gol a San Siro in campionato.

Al 18° Okafor è ancora protagonista con un bel cross sul quale interviene Morata, in posizione più che favorevole essendo pochi metri dalla porta, ma il colpo di testaa dell’iberico è centrale e Okoye para facilmente.

Pur non creando altro, il Milan domina i friulani per altri dieci minuti fino all’episodio che sconvolge i suoi piani: al 29° Reijnders viene anticipato da Lovric, che fugge verso la porta avversaria venendo, infine, sgambettato dallo stesso americano poco prima dell’ingresso in area: è punizione dal limite ed espulsione.

La punizione battuta da Zemura non è particolarmente pericolosa e finisce abbondantemente a lato. La partita diventa nervosa e i bianconeri, come fanno sempre contro il Milan, iniziano a randellare gli avversari senza che Chiffi intervenga, almeno inizialmente; successivamente Bijol riceve il cartellino giallo per fallo su Morata dopo un tunnel subito.

Nel finale Ehizibue trova il pareggio con un colpo di testa su cross di dalla trequarti, ma un tocco precedente di Lucca vanifica il tutto essendo l’italiano in offside.

I tre minuti di recupero non rispettano il tempo perso per gli interventi del VAR su espulsione e gol annullato e trascorrono senza ulteriori emozioni.

Inevitabilmente i friulani si buttano all’attacco sin dall’inizio della ripresa e al 55° Ehizibue si divora il pareggio mandando a lato di testa un cross di Zarraga dal centro dell’area.

Dopo quasi venti minuti, l’Udinese si rifà viva e spaventa Maignan con un gran tiro di Ekkelenkamp che sorvola la traversa, ma la chance migliore, anzi doppia chance, è per il Milan al 75°: Okoye compie un miracolo sventando prima il tiro di Pulisic che pareva diretto nell’angolo e poi Abraham, appena entrato, scivola e sbaglia clamorosamente il tap-in.

Oltre al danno la beffa poiché l’inglese si fa male e deve uscire e al suo posto entra Loftus-Cheek. L’assedio dell’Udinese costringe all’inevitabile arretramento dei padroni di casa, che si salvano grazie all’imprecisione altrui.

I minuti di recupero sono sette e nel quinto l’Udinese pareggia con Kabasele, che di testa insacca dopo un miracolo di Maignan su un tiro ravvicinato di Ekkelenkamp, ma il VAR richiama Chiffi e la rete è annullata per un probabile fallo dell’autore del gol ai danni di Pavlovic o forse per un fallo di mano dell’olandese. Non si è capito e quel che è certo è che l’1-0 resta fino al triplice fischio.

Highlights e Video Gol di Milan-Udinese 1-0

Il Tabellino di Milan-Udinese 1-0

Milan (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Pavlovic, Terracciano; Fofana, Reijnders; Chukwueze (88′ Tomori), Pulisic, Okafor (46′ Musah); Morata (73′ Abraham; 78′ Loftus-Cheek). Allenatore: Fonseca

Udinese (3-5-2): Okoye; Kabasele, Bijol, Touré; Ehizibue (61′ Kamara), Lovric (70′ Payero), Karlstrom (81′ Brenner), Zarraga (70′ Ekkelenkamp), Zemura; Iker Bravo (60′ Davis), Lucca. Allenatore: Runjaic

Marcatori: 13′ Chukwueze

Arbitro: Chiffi

Ammoniti: Bijol, Terracciano, Lucca, Maignan e Kamara

Espulsi: 29′ Reijnders

