Video Gol e Highlights di Roma – Lazio 3-0 20-03-2022

Video Gol e Highlights di Roma-Lazio 3-0: decidono il match la doppietta di Abraham ed il gol di Lorenzo Pellegrini su punizione, tutti nel primo tempo.

Dopo il pareggio di Udine di domenica scorsa la Roma ritrova la vittoria in campionato con un netto 3 a 0 nel derby sui cugini della Lazio.

Oltre che derby di Roma era un vero e proprio scontro diretto per il 5° posto e la Roma con questa vittoria si porta a 51 punti a + 2 dalla Lazio che resta ferma a quota 49.

Il 4° posto occupato dalla Juventus dista 8 punti per i giallorossi che alla ripresa del campionato dopo la sosta per la nazionale il 3 aprile affronterà la Sampdoria in trasferta.

Sintesi di Roma – Lazio 3-0:

Mourinho manda in campo la sua Roma con il 3-5-2 con Rui Patricio in porta e linea difensiva a 3 formata da Mancini, Smalling e Ibanez.

A centrocampo c’è Sergio Olivera in cabina di regia affiancato da Pellegrini e Cristante. Sulla fascia destra c’è Karsdorp e a sinistra Zalewski. In attacco la coppia formata da Mkhitaryan e Abraham.

Sarri schiera la sua Lazio con il solito 4-3-3 con Strakosha in porta ed in difesa Hysaj a destra e Marusic a sinistra con Luiz Felipe e Acerbi centrali. A centrocampo c’è Leiva al centro e ai lati Milinkovic-Savic e Luis Alberto. In attacco il tridente formato da Immobile, Pedro e Anderson.

La Roma passa subito in vantaggio al 1° minuto su azione di calcio d’angolo. Pellegrini direttamente da corner colpisce la traversa e sulla ribattuta Abraham si fa trovare pronto per il tap in vincente!

Il gol a freddo sembra aver fatto accusare il colpo alla Lazio di Sarri che ha difficoltà a trovare spazi.

Al 10° ancora occasione Roma su una ripartenza con Abraham che serve Pellegrini in profondità e prova il tiro di sinistro da posizione defilata ma Strakosha responge.

Al 22° la Roma trova il gol del raddoppio ancora con Tammy Abraham!

Ottimo traversone di Karsdorp che serve in modo perfetto Abraham che al volo mette in rete!

23° gol in stagione per l’attaccante inglese!

La Lazio dopo il raddoppio della Roma appare spaesata e disunita e per poco non subisce il terzo gol con Zalewski e Mkhitaryan che vanno molto vicini al tris ma Strakosha si salva.

Al 38° primo tiro in porta della Lazio con Luis Alberto che dal limite dell’area calcia di destro ma Rui Patricio blocca.

Al 40° arriva il terzo gol della Roma con una splendida punizione calciata da Lorenzo Pellegrini.

Dai 20 metri con uno splendido destro a giro il tiro di Pellegrini passa esternamente alla barriera e va a finire all’incrocio dei pali. Capolavoro di Pellegrini!

Il primo tempo si chiude con la Roma in vantaggio 3 a 0.

Dopo l’intervallo le due squadre rientrano in campo con le stesse formazioni.

Al 46° subito occasione Lazio con Luis Alberto che serve Pedro che prova il destro a giro ma il pallone termina alto.

Al 50° ci prova Immobile col destro ma Ibanez devia in calcio d’angolo.

Al 64° Sarri manda in campo Cataldi e Romero al posto di Lucas Leiva e Felipe Anderson.

Al 66° la Roma sfiora il Poker ancora con Abraham! Lancio meraviglioso da prima di centrocampo di Cristante per Abraham che stoppa e a tu per tu con Strakosha calcia fuori!

La LAzio sembra rassegnata al risultato e si è spenta quella piccola fiamma che aveva mostrato ad inizio ripresa.

La Roma riesce a difendere il risultato con tranquillità e ripartire in contropiede.

All’80° punizione dal limite dell’area per la Lazio, ci prova Cataldi ma il pallone termina altissimo.

Video Gol e Highlights di Roma – Lazio 3-0:

Tabellino di Roma – Lazio 3-0:

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Olivera, Pellegrini, Zalewski; Mkhitaryan, Abraham. A disp.: Fuzato, Boer, Maitland-Niles, Viña, Kumbulla, Veretout, Zaniolo, Bove, El Shaarawy, Carles Perez, Shomurodov, Felix. All.: Mourinho.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. A disp.: Reina, Adamonis, Patric, Lazzari, Kamenovic, Cataldi, Akpa Akpro, A.Anderson, Basic, Moro, Romero, Cabral. All. Sarri

Arbitro: Massimiliano Irrati

Marcatori: 2′ Abraham, 24′ Abraham, 39′ Pellegrini

AMMONITI: Pedro

