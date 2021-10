Video Gol e Highlights di Roma – Empoli 2-0 03-10-2021

Video Gol e Highlights di Roma – Empoli 2-0: la Roma di Mourinho ritrova la vittoria in campionato dopo la sconfitta nel derby di domenica scorsa e sale al 4° posto con 15 punti in classifica.

La Roma di Mourinho batte l’Empoli 2 a 0 grazie ai gol del capitano Lorenzo Pellegrini, rientrato dopo aver scontato un turno di squalifica, nel finale di primo tempo e Mkhitaryan in apertura di ripresa.

La Roma arriva alla pausa per le nazionali con il 4° posto in solitario a quota 15 punti frutto di 5 vittorie e 2 sconfitte.

I giallorossi sin qui non hanno mai pareggiato.

Anche l’Empoli non ha mai ottenuto un pareggio in questa stagione e la squadra toscana resta ferma al 10° posto a 9 punti frutto di 3 vittorie e 4 sconfitte.

Sintesi di Roma – Empoli 2-0:

Mourinho manda in campo la Roma con il 4-2-3-1 con Rui Patricio in porta e difesa a 4 formata da Karsdorp a destra e Vina a sinistra con Mancini e Smalling centrali. I due di centrocampo sono Darboe e Veretout. In attacco Abraham punta centrale supportato da Lorenzo Pellegrini, Zaniolo e Mkhitaryan.

Andreazzoli schiera l’Empoli con il 4-3-1-2 con Vicario in porta ed in difesa Stojanovic a destra e Marchizza a sinistra con Romagnoli e Viti centrali. A centrocampo c’è Henderson in cabina di regia affiancato da Ricci e Bandinelli. In attacco Pinamonti e Di Francesco supportati da Zurkowski.

Al 7° Zaniolo va via sulla sinistra e serve Mkhitaryan al centro che prova il tiro ma la sua conclusione viene deviata in angolo dalla difesa toscana.

All’11 Empoli vicinissimo al vantaggio con Marchizza che dalla sinistra serve Pinamonti al centro che prova la deviazione vincente che finisce sull’esterno della rete.

Al 19° dopo un traversone di Zaniolo sulla ribattuta ci prova Darboe ma il pallone termina di poco sopra la traversa.

Al 26° ancora Empoli vicino al gol! Cross di Di Francesco dalla destra con Bandinelli che colpisce di testa e pallone che finisce alto di poco.

Al 41° Pellegrini sfiora il gol su calcio di punizione con il pallone che termina di poco alto.

Passa un minuto e al 42° Lorenzo Pellegrini porta in vantaggio la Roma su assist di Mkhitaryan!

Il numero 7 giallorosso entra in area e batte Vicario per l’1 a 0 Roma. Per Pellegrini è il suo 4° Gol in questo campionato 7° stagionale.

In apertura di ripresa arriva subito il raddoppio della Roma!

Abraham recupera palla approfittando di un disimpegno sbagliato dell’Empoli. L’attaccante inglese prova il tiro di destro che colpisce in pieno la traversa, sulla respinta Mkhitaryan è più veloce di tutti a ribattere in rete per il 2 a 0!

Al 62° Zaniolo va via ancora una volta sulla fascia e poi serve Karsdorp che effettua il cross sul quale si inserisce Lorenzo Pellegrini che di un niente mette il pallone fuori con Vicario battuto.

Highlights e Video dei Gol di Roma – Empoli 2-0:

Tabellino di Roma – Empoli 2-0:

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Smalling (89′ Ibanez), Vina (84′ Calafiori); Darboe (64′ Cristante), Veretout; Zaniolo (84′ El Shaarawy), Pellegrini, Mkhitaryan (89′ Zalewski); Abraham.

A disp.: Fuzato, Boer, Reynolds, Kumbulla, Villar, Diawara, Bove, Tripi, Shomurodov, C. Perez, Borja Mayoral.

All. José Mourinho

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Viti, Marchizza; Ricci, Henderson (70′ Stulac), Bandinelli (46′ Haas); Zurkowski (46′ Bajrami); Di Francesco (70′ Cutrone), Pinamonti (29′ Mancuso).

A disp.: Ujkani, Furlan, Luperto, Parisi, Asllani, Fiamozzi, La Mantia.

All. Aurelio Andreazzoli

Arbitro: Ayroldi di Molfetta

Marcatori: 42′ Pellegrini, 47′ Mkhitaryan

Ammoniti: 46′ Ricci, 55′ Haas, 57′ Mancini, 84′ Zaniolo, 91′ Stojanovic

