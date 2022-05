Video Gol e Highlights di Roma – Bologna 0-0 01-05-2022

Video Gol e Highlights di Roma Bologna 0-0: finisce con un pareggio a reti bianche il posticipo della 35° Giornata di Serie A tra giallorossi ed emiliani

La Roma di Mourinho viene fermata sul pareggio all’Olimpico dal Bologna di De Leo.

I giallorossi salgono a 59 punti in classifica e mantengono il 5° posto seppur a pari merito con la Lazio.

Il quarto posto per la Roma ora è irraggiungibile visto che la Juventus ha 10 punti in più quando mancano ormai solo 3 giornate alla fine del campionato.

Il turn over questa sera non ha sorriso a Mourinho che ha schierato sugli esterni Maitland Niles ed El Shaarawy ed in attacco Felix Afena e Carles Perez.

Il Bologna conferma il suo ottimo stato di forma dopo aver battuto l’Inter 2 a 1 nel recupero mercoledì e pareggiato in trasferta a Torino contro la Juventus e a San Siro contro il Milan ferma anche la Roma di Mourinho all’Olimpico.

Video Gol e Highlights di Roma – Bologna:

Tabellino di Roma – Bologna:

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Kumbulla, Mancini, Ibañez; Maitland-Niles (58′ Karsdorp), Veretout (75′ Shomurodov), Cristante, El Shaarawy (58′ Zalewski); Carles Perez (58′ Pellegrini), Felix (58′ Abraham); Zaniolo. Allenatore: Mourinho. A disposizione: Fuzato, Bove, Darboe, Smalling, Spinazzola, Vina, Volpato.

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Bonifazi (81′ Theate); Kasius (62′ De Silvestri), Dominguez (68′ Svanberg), Schouten, Soriano (81′ Aebischer), Hickey; Orsolini (62′ Barrow), Arnautović. Allenatore: De Leo. A disposizione: Bardi, Binks, Mbaye, Sansone, Santander, Vignato, Viola.

ARBITRO: Michael Fabbri

AMMONITI: Medel