Video Gol e Highlights di PSG-Inter 1-2, amichevole estiva: sintesi 01-05-2023

Video Gol e Highlights PSG-Inter 1-2, ultima amichevole estiva dell’Inter in Giappone: a segno Vitinha, Esposito e Sensi.

L’Inter batte il PSG nell’ultima gara di precampionato estivo in terra nipponica, i nerazzurri terminano il primo tempo in balia del dominio di palla parigino. Nel secondo tempo Vitinha sblocca il passivo e porta i parigini in vantaggio, a fare la differenza però per i nerazzurri sono gli uomini che non ti aspetti.

Il gol del pareggio dell’Inter, infatti, è siglato da Sebastiano Esposito, entrato negli ultimi dieci minuti del match, il quale raccogli l’assist di Frattesi e pareggia i conti. A far sì che l’Inter termini la propria tournee con un successo, sarà Stefano Sensi che siglerà pochi minuti dopo, ancora sull’assist di Frattesi, il vantaggio definitivo nerazzurro.

Sintesi di PSG-Inter 1-2:

Il primo brivido del match è del PSG ed arriva al minuto 8’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto in maniera veloce da Soler, che pesca il taglio sul primo palo di Asensio che devia verso la porta, ma è pronta la risposta di Stancovic.

I parigini partono col botto e collezionano al 14’ minuto una limpida occasione da gol che parte dalla scucchiaiata di Ugarte che libera Soler alle spalle dei difensori, il quale mette palla in mezzo e libera la battuta a rete di Asensio tutto solo davanti alla porta, la palla però si stampa sul palo alla sinistra del portiere nerazzurro.

Al minuto 19’ l’Inter prova a scuotersi dopo il dominio del possesso palla parigino, bel cambio di gioco di Calhanoglu durante un contropiede nerazzurro, palla che libera la corsa di Dimarco sulla sinistra, che decide di appoggiare la palla a rimorchi per Lautaro Martinez, l’argentino conclude a rete ma palla troppo centrale, comoda per la presa di Donnarumma.

Al 45’ la partita resta ancora ferma sul punteggio di 0-0, il PSG in assoluto controllo del possesso palla, mentre l’Inter cerca di sfruttare le sue occasioni con le ripartenze.

Nella ripresa bisognerà aspettare il minuto 57’ per una nuova occasione collezionata dagli uomini di Luis Enrique, Hakimi serve Vitinha sulla corsia di destra che dal limite fa partire un diagonale molto insidioso che termina di poco alla sinistra del palo di Stankovic.

Il primo gol del match arriva al minuto 63’, a distanza di 6 minuti dall’ultima conclusione, Vitinha approfitta di un bruttissimo pallone perso in disimpegno da Lautaro Martinez, arriva a limite dell’area e stavolta con un tiro perfetto mette la palla nel set, palla del tutto imparabile per il portiere nerazzurro.

L’Inter prova a rispondere al minuto 78’ con Cuadrado, entrato qualche minuto prima al posto di Dumfries, il colobiano si mette in proprio punta Kurzawa, lo supera e con un tiro sul primo palo costringe Donnarumma alla deviazione in calcio d’angolo.

La caparbietà dell’Inter però verrà premiata al minuto 81‘, accelerata di Frattesi a centrocampo, che serve alla sua destra l’inserimento di Sebastiano Esposito, il quale apre il piattone e batte con un diagonale perfetto Donnarumma.

I nerazzurri viaggiano sulle ali dell’entusiasmo e in 3 minuti ribaltano la situazione, con Davide Frattesi assoluto protagonista del match dal suo ingresso il campo, il centrocampista rifinisce la ripartenza con un pallone che attraversa l’aerea di rigore e termina sulla corsia di sinistra dove arriva Stefano Sensi, il quale piazza la palla il fondo alla rete. Partita ribaltata dai nerazzurri.

Highlights e Video Gol di PSG-Inter 1-2:

Tabellino di PSG-Inter:

PSG (4-3-3): Donnarumma, Hakimi, Skriniar, Marquinios, Hernandez, Vitinha, Ugarte, Ruiz, Soler, Emery, Asensio. All. Luis Enrique.

Inter (3-5-2) Stankovic, Darmian, Acerbi, Bastoni, Dimarco, Mkhitaryan, Calhanoglu, Barella, Dumfries, Martinez, Thuram. All. Simone Inzaghi.



Arbitro: Lida

Marcatori: Vitinha, Esposito, Sensi

Ammoniti: Mkhitaryan

Espulsi: