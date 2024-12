Video Gol e Highlights di Milan-Roma 1-1: sintesi 29-12-2024

Il Risultato di Milan-Roma 1-1, 18° giornata Serie A: i rossoneri gettano alle ortiche l’ennesima partita e la stagione assume sempre più i contorni di un incubo creato da una proprietà inetta, una dirigenza incapace, una squadra svogliata e un allenatore palesemente non voluto che almeno delle responsabilità ha voluto prendersele pur non riuscendo mai a porre rimedio alle sue lacune tattiche. Qualche occasione, un po’ di impegno, tanti fischi e Fonseca espulso per proteste dopo un rigore apparso netto e tuttavia non assegnato. Cosa accadrà adesso?

Dybala rispone a Reijnders nello spazio di dieci minuti.

Il Milan va a 27 punti e il salotto buono è ora lontano otto punti, ma anche quello meno buono inizia ad essere troppo distante. La Roma va a 20 e prosegue il suo viaggio nel limbo, senza infamia e senza lode. Appuntamento a gennaio per la Supercoppa Italiana: si vedrà un Milan finalmente quadrato contro una Juventus che annaspa?

La Sintesi di Milan-Roma 1-1

Malgrado il clima pessimo tra contestazioni alla società e voci su un possibile esonero di Fonseca in caso di ennesima non vittoria, si può gradire un vivace primo tempo con occasioni che fioccano sin dai primi minuti.

La prima è un calcio di punizione di Hernandez dal limite, estremamente insidioso e parato in due tempi da Svilar, mentre a far tremare lo stadio ci pensa Dovbyk con una conclusione che scheggia il palo all’11°.

Poco dopo il quarto d’ora, i rossoneri trovano il vantaggio con un abile contropiede che termina nel più classico dei modi: gran filtrante di Fofana e tiro risolutivo di Reijnders che non dà campo a Svilar.

La Roma si sfalda e il Milan potrebbe incrementare il bottino, ma al 18° Morata getta alle ortiche un altro contropiede sbagliando malamente l’ultimo passaggio e Svilar si impegna ancora su una conclusione di Hernandez; i giallorossi così si rianimano e pareggiano al 23° con un magnifico tiro al volo di Dybala, che scaraventa in rete un pallone lavorato da Pisilli e perfezionato d’esterno da Dovbyk.

C’è poi spazio per altre due conclusioni del Milan, entrambe di Chukwueze deviate in angolo, e per tanto nervosismo con tanto di espulsione per proteste di Fonseca a causa di un evidente fallo in area ai danni di Hernandez non segnalato. Il primo tempo termina tra fischi e contestazioni.

Nella ripresa si rivede Bennacer, entrato al posto dell’evanescente Terracciano, e successivamente anche l’ex Abraham in luogo dell’infortunato Chuckwueze.

Prima che l’inglese entri e dunque si passi al 3-4-1-2, il Milan sfiora il nuovo vantaggio con un tiro di Hernandez respinto da Svilar, ma anche la Roma si rende pericolosa con una sberla di Dovbyk deviata da Maignan.

Poche le occasioni create dai rossoneri con il modulo rivisto e corretto e la Roma riesce a trascorrere il tempo indenne da guai e anche con una grossa opportunità per Pisilli, che dopo la metà del tempo manca il bersaglio scegliendo di tirare con la punta da dentro l’area.

Mentre Saelemaekers si è visto poco, El Shaarawy per poco non fa lo scherzetto con un tiro all’improvviso che Maignan riesce a deviare al minuto 85.

Il finale è interamente giallorosso e ci sono occasioni per Pellegrini, che non inquadra la porta a tu per tu con Maignan, e per Dybala, che in pieno recupero sfiora la traversa. Il calvario termina allo scoccare del 94°.

Highlights e Video Gol di Milan-Roma 1-1

Il Tabellino di Milan-Roma 1-1

Milan (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Thiaw, Hernandez; Fofana, Terracciano (46′ Bennacer); Chukwueze (62′ Abraham), Reijnders, Jimenez; Morata (86′ Camarda). Allenatore: Fonseca

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels (46′ Celik), N’Dicka; Saelemaekers (79′ El Shaarawy), Kone (46′ Pellegrini), Paredes, Angelino; Dybala, Pisilli; Dovbyk (86′ Shomurodov). Allenatore: Ranieri

Marcatori: 16′ Reijnders e 23′ Dybala

Arbitro: Fabbri

Ammoniti: Kone, Hummels, Hernandez, Morata, Paredes, Celik, Reijnders e Gabbia

Seguici su Telegram Rimani aggiornato sulle ultime novità, i Pronostici Scommesse e i migliori Bonus Bookmaker. Seguici (Gratis!)

Copyright © stadiosport.it - È vietata la riproduzione di contenuti e immagini, in qualsiasi forma.