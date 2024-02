Video Gol e Highlights di Genoa-Atalanta 1-4, 24° giornata di Serie A: sintesi 11-02-2024

Video Gol e Highlights Genoa-Atalanta 1-4, 24° giornata di Serie A: L’Atalanta espugna il Marassi grazie alle reti di De Ketelaere, Koopmainers, Zappacosta e Tourè, non basta al Genoa il gol dell’ex Malinovsky.

Genoa-Atalanta 1-4 24° gara di Serie A

La Dea assesta la sua quarta vittoria di fila in campionato e continua a consolidare il quarto posto in classifica in campionato in solitaria con 42 punti totalizzati. Gran parte del merito va sicuramente a Charles De Ketelaere che nelle ultime gare sta trascinando l’Atalanta a suon di eccellenti prestazioni.

Dall’altra parte il Genoa che non perdeva dal 7 ottobre in casa, dalla partita contro il Milan. Una sconfitta che interrompe dunque la striscia degli 8 risultati utili tra casa e trasferta collezionata dai rossoblù e che impedisce agli uomini di Gilardino di smuoversi dal 12° posto in classifica.

Sintesi di Genoa-Atalanta 1-4:

Il primo squillo del match arriva al 3’ minuto di gioco con Albert Gudmundsson (Genoa) che lascia partire un tiro molto potente indirizzato in porta, ma il difensore dell’Atalanta si immola e devia la traiettoria.

Passano 9’ minuti e al 12’esimo si fa vedere anche l’Atalanta in avanti con Gianluca Scamacca che raccoglie in area un bellissimo traversone, ma non riesce ad imprimere la giusta forza al pallone per beffare il portiere avversario.

23’ GOL Atalanta! Charles De Ketelaere raccoglie dal limite dell’area un passaggio di Mario Pasalic girandosi di prima intenzione e calciando all’angolo in altro a sinistra della porta genoana, dove Martinez non può arrivare 0-1 Atalanta.

Dopo il gol della Dea, l’arbitro ammonisce De Ketelaere e Kevin Strootman per proteste.

Anche Kolasinac al minuto 33’ si aggiunge al taccuino degli ammoniti dell’Atalanta.

35’ Teun Koopmainers (Atalanta) cerca di scucchiaiare in area per liberare al tiro Gianluca Scamacca, ma l’intervento del difensore del Genoa glielo impedisce.

La vera e propria reazione del Genoa arriva al minuto 42’, quando un recupero alto di Badelj permette a Retegui di calciare in porta, conclusione che però trova la pronta reazione di Carnesecchi che mette in angolo il pallone.

Prima dello scocco del fischio finale della prima frazione, Ruslan Malinovsky prova la conclusione con il piede debole, ma il pallone non trova la via della porta.

45+3’ L’arbitro fischia il termine del primo tempo.

46’ Retegui (Genoa) si districa tra molti avversari trovando la conclusione che però si spegne sull’esterno della rete difesa da Carnesecchi.



49’ Ancora Retegui che raccoglie un filtrante di Frendrup calciano con il sinistro una sassata verso la porta dell’Atalanta, Carnesecchi ancora una volta molto reattivo nel respingere.

51’ GOL Genoa! Uno-due micidiale Badelj-Malinosky con l’ucraino che viene smarcato con un passaggio perfetto e fa partire un fulmine di sinistro che si insacca alle spalle del portiere dell’Atalanta.

55’ GOL Atalanta! Dura pochissimo il pareggio genoano con Koopmainers che quattro minuti dopo batte un calcio di punizione dai 25 metri che spedisce nella porta avversaria.

58’ L’Atalanta insiste con Koopmainers che nel vivo della manovra libera il neoentrato Miranchuk al tiro che però è debole e non impensierisce Martinez

60’ Discesa bellissima di Kolasinac che smarca Pasalic tutto solo davanti alla porta spara su Martinez e evita il doppio vantaggio atalantino.



76’ Giorgio Scalvini (Atalanta) dopo un’azione carambolesca insacca il pallone in rete, ma dopo un intervento molto lungo e accurato del VAR l’equipe arbitrale annulla il Gol per Fuorigioco. Si resta sul 1-2.

99’ GOL Atalanta! I nerazzurri sfruttano la ripartenza e si presentano in tre davanti a Martinez, a chiudere la gara è il piazzato di Zappacosta che insacca la palla alla destra del portiere genoano.

102’ GOL Atalanta! C’è ancora tempo per gioire per la Dea con Tourè che, dopo l’ennesimo contropiede della squadra di Gasperini, raccoglie il cross di Miranchuk e batte per la quarta volta l’estremo difensore del Genoa.

Highlights e Video Gol di Genoa-Atalanta 1-4:

Tabellino di Genoa-Atalanta 1-4:

GENOA (3-5-2): Martinez; Vogliacco, Bani, Vasquez; Sabelli, Malinovskyi, Badelj, Strootman, Frendrup; Retegui, Gudmundsson. All. Gilardino.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, Pasalic, De Roon, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Scamacca. All. Gasperini.

Arbitro: Colombo

Marcatori: 23’ De Ketelaere, 51’ Malinovsky, 55’Koopmainers, 99’ Zappacosta, 102’ Tourè

Ammoniti: Strootman, De Ketelaere, Kolasinac, Bani, De Roon, Aroon Martin, Miranchuk

Espulsi: nessuno