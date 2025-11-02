Video Gol e Highlights di Fiorentina – Lecce 0-1 Serie A 10° Giornata

Fiorentina-Lecce, 2° giornata di Serie A

Video dei Gol e Highlights di Fiorentina – Lecce 0-1: decide il match il gol di Berisha nel primo tempo. Viola in piena crisi e Pioli al capolinea.

Termina 0 a 1 la sfida al Franchi tra Fiorentina e Lecce valida per la 10° giornata di Serie A.

I viola perdono ancora e restano al penultimo posto in classifica con soli 4 punti frutto di 4 pareggi e 6 sconfitte nelle prime 10 Giornate. Al Franchi il match si è concluso con una contestazione feroce e l’esonero di Stefano Pioli sembra ormai questione di ore.

Grande vittoria per il Lecce di Eusebio Di Francesco con il gol di Berisha nel primo tempo. Il Lecce conquista la sua seconda esterna dopo quella di Parma sempre con lo stesso punteggio 1 a 0 e sale a 9 punti in classifica a pari merito col Cagliari.

Cronaca di Fiorentina – Lecce 0-1:

Cronaca 1° Tempo:

Avvio di gara incoraggiante per la Fiorentina, che cerca subito di prendere campo e ritmo, ma l’inerzia cambia rapidamente. Dopo un primo spunto di Moise Kean, chiuso dai due centrali salentini, è il Lecce a colpire alla prima vera occasione utile: errore pesante in costruzione di Ndour, palla recuperata e servita sulla destra a Morente, cross preciso sul secondo palo dove Berisha anticipa tutti e deposita in rete il vantaggio giallorosso.

La reazione viola arriva alla mezz’ora, ancora con Kean, bravo a liberarsi al tiro ma fermato da una parata tempestiva di Falcone. Pochi minuti più tardi, al 37, la formazione di Italiano torna a farsi vedere con un grande servizio di Fortini dalla sinistra per Dzeko, che però colpisce di testa troppo centralmente, favorendo la presa del portiere salentino.

Sul finire del primo tempo la Fiorentina spinge nel tentativo di riequilibrare il punteggio: al 42 nasce una mischia nell’area del Lecce e Ranieri prova il colpo di testa, ma la sua conclusione termina fuori bersaglio. Il Lecce regge l’urto e chiude la prima frazione in vantaggio, capitalizzando al massimo l’unica grande occasione creata.

Cronaca 2° Tempo:

Nella ripresa Pioli rivoluziona la Fiorentina con tre cambi, ma l’inerzia non cambia: i viola faticano a costruire gioco e il Lecce continua a difendersi con ordine, pronto a ripartire appena possibile. La prima chance potenziale arriva con Sohm, che pesca Kean in area, ma l’attaccante non controlla e l’azione sfuma.

Al cinquantasettesimo i salentini hanno una chance da calcio piazzato dal limite, ma Berisha impatta direttamente sulla barriera. Col passare dei minuti la gara resta bloccata, con i gigliati incapaci di accelerare e i giallorossi che proteggono il vantaggio con grande compattezza. Gudmundsson ci prova al settantaduesimo da posizione defilata, ma la conclusione manca completamente il bersaglio.

L’occasione più nitida per la Fiorentina arriva al minuto settantanove: mischia furibonda nell’area piccola, Kean calcia a botta sicura ma trova una risposta debole, e poi è Falcone a compiere un intervento prodigioso, salvando il risultato per il Lecce.

All’ottantacinquesimo il match si infiamma: contatto in area tra Pierotti e Ranieri, l’arbitro indica il dischetto, ma dopo l’on field review il rigore viene cancellato. Nel finale cresce il nervosismo, ma non arrivano altri episodi chiave.

Il Lecce resiste fino al triplice fischio e porta a casa una vittoria preziosissima, mentre la Fiorentina esce tra rimpianti e interrogativi, incapace di trovare la via della rete nonostante il forcing finale.

Tabellino di Fiorentina – Lecce 0-1:

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo (76′ Fazzini), Ranieri; Dodò, Fagioli (45′ Gudmundsson), Nicolussi Caviglia (45′ Mandragora), Ndour (45′ Sohm), Fortini; Dzeko (59′ Piccoli), Kean. All. Pioli

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Tiago Gabriel, Gaspar, Gallo; Berisha (76′ Maleh), Ramadani, Coulibaly; Banda (73′ Pierotti), Stulic (88′ Camarda), Morente (88′ Kaba). All. Di Francesco.

MARCATORI: 23′ Berisha (L)

AMMONITI: 14′ Nicolussi Caviglia(F),15′ Fagioli (F), 40′ Veiga (L), 66′ Kean (F), 87′ Ranieri (F)

ARBITRO: Rapuano

