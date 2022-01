Video Gol e Highlights di Empoli-Roma 2-4 23-01-2022

Video Gol e Highlights di Empoli – Roma: seconda vittoria consecutiva per la Roma in campionato dopo quella di domenica scorsa contro il Cagliari i giallorossi escono dal Castellani con una goleada.

Dopo due sconfitte consecutive contro Milan e Juventus la Roma trova due importanti vittorie contro Cagliari e Empoli e si rilancia per la lotta al 4° posto con l’Atalanta che ora dista solo 5 punti.

I giallorossi sono saliti a quota 38 e sono al 6° posto a meno 5 dai bergamaschi.

Per l’Empoli continua il periodo negativo con i toscani che non vincono dal match contro il Napoli del 12 dicembre scorso. Dopo di che per l’Empoli sono arrivati 3 pareggi in trasferta e 3 sconfitte tutte in casa.

Sintesi di Empoli – Roma 2-4:

Andreazzoli manda in campo il suo Empoli con il 4-3-2-1 con Vicario in porta ed in difesa Fiamozzi a destra e Marchizza a sinistra con Tonelli e ismajli centrali.

A centrocampo c’è Ricci al centro affiancato da Zurkowski e Bandinelli. In attacco Pinamonti punta centrale supportato da Henderson e Bajrami.

Mourinho manda in campo la sua Roma con il 3-4-2-1 con Rui Patricio in porta e linea difensiva a 3 formata da Mancini, Smalling e Ibanez.

A centrocampo ci sono Karsdorp a destra e Maitland-Niles a sinistra con Sergio Oliveira e Cristante centrali. In attacco Abraham punta centrale supportato da Zaniolo e Mkhitaryan.

All’8° Bandinelli prova il tiro dai 25 metri ma Rui Patricio è bravo a bloccare.



AL 20° ancora l’Empoli sfiora il vantaggio con Bajrami che calcia di prima intenzione dal dischetto su azione da calcio d’angolo ma il pallone sfiora il palo.

Al 25° la Roma passa in vantaggio con Abraham al suo 16° gol stagionale.

Tiro di Sergio Oliveira che finisce sui piedi dell’attaccante inglese che si gira e batte Vicario.

Al 33° la Roma raddoppia ancora con Abraham. Su azione di calcio d’angolo il pallone finisce ancora sui piedi di Abraham che batte Vicario e mette a segno il suo 17° centro stagionale.

Al 35° ancora la Roma va a segno con Sergio Oliveira per il 3 a 0.

Il portoghese di destro da dentro l’area batte Vicario.

Passano due minuti e al 37° Zaniolo mette a segno il 4 a 0 della Roma.

Ripartenza veloce di Abraham che serve Mkhitaryan di tacco che va sul fondo e serve Zaniolo al centro dell’area che non deve fare altro che appoggiare in rete di sinistro.

In apertura di ripresa Mkhitaryan ci prova dal limite ma Vicario blocca.

Al 55° l’Empoli segna il gol della bandiera con Pinamonti che viene pescato in area da Bandinelli.

L’attaccante stoppa e tira di sinistro battendo Rui Patricio.

Al 71° l’Empoli accorcia ancora le distanze con Bajrami che calcia di destro e Mancini devia involontariamente mettendo fuori causa Rui Patricio.

Highlights e Video dei Gol di Empoli – Roma 2-4:

Tabellino di Empoli – Roma 2-4:

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Fiamozzi, Ismajli, Tonelli, Marchizza (42′ Viti); Zurkowski, Ricci, Bandinelli; Bajrami, Henderson; Pinamonti. A disposizione: Ujkani, Furlan, Asllani, Benassi, Cutrone, Fazzini, La Mantia, Pezzola, Rizza, Romagnoli. Allenatore: Andreazzoli

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Oliveira, Cristante, Maitland-Niles; Zaniolo, Mkhitaryan; Abraham. A disposizione: Boer, Fuzato, Afena, Bove, El Shaarawy, Keramitsis, Kumbulla, Perez, Shomurodov, Veretout, Vina, Zalewski. Allenatore: Mourinho

Marcatori: 24′ Abraham, 33′ Abraham, 35′ Oliveira, 37′ Zaniolo

ARBITRO: Fabbri

