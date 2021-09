Video gol e highlights Chelsea-Manchester City 0-1: sintesi 25-09-2021

Video gol-highlights Chelsea-Manchester City 0-1: la decide un gol di Gabriel Jesus.

Il Manchester City vince il big match della sesta giornata di Premier League contro il Chelsea. La decide un gol di Gabriel Jesus in apertura di ripresa.

I “citizens” dominano per gran parte del match, ma si espongono al contropiede degli avversari, che si difendono in maniera granitica. Il brasiliano capitalizza le tante occasioni avute, su azione d’angolo, in apertura di ripresa.

Nel finale, la squadra di Tuchel sfiora il pari in diverse occasioni, ma incassa la prima sconfitta stagionale.

La sintesi di Chelsea-Manchester City 0-1

Il City prende subito in mano il controllo delle operazioni. La squadra di Guardiola pressa molto alto contro un Chelsea che si difende, come al solito, con grande ordine e compattezza.

Il filtro di Kantè a centrocampo, oltre allle chiusure di Rudiger e Christensen, fanno sì che il City fatichi a trovare la porta di Mendy. 7

Gli esterni, Walker e Cancelo, provano spesso a penetrare in area, ma sui cross c’è sempre la deviazione di un uomo della retroguardia londinese.

I “blues”, dal canto loro, sfruttano l’arma del contropiede grazie alla velocità di Werner. Il tedesco viene innescato due volte in profondità, prima da Alonso poi da Rudiger, ma i suoi tentativi a giro finiscono larghi.

Nella seconda metà del primo tempo il City alza i giri del motore e arriva dalle parti di Mendy con maggiore regolarità.

Prima Rodri ci prova con un destro deviato da Rudiger in angolo, poi è De Bruyne, con lo stesso piede, a sbagliare la mira e tirare alto.

Foden si fa spazio sulla destra e crossa per Gabriel Jesus: bene lo stop con il petto, meno la conclusione che finisce alta a porta semispalancata.

Nel finale di tempo, il Chelsea prova a spingere sull’acceleratore, ma il Manchester fa buona guardia e conclude sul pareggio una frazione in cui Ederson è stato praticamente inoperoso.

Nel secondo tempo si ripete il copione del primo: è il City, in totale controllo, a provarci per primo con un tiro a giro di Grealish, fuori di poco.

Il vantaggio è questione di minuti: ci pensa Gabriel Jesus, su azione d’angolo, dopo una serie di tocchi rocamboleschi in area e una deviazione complice della difesa londinese.

Grealish riceve sulla sinistra e calcia a giro. Una deviazione di Mendy manda il pallone in angolo. Nedl Chelsea entra Havertz per Kantè.

Proprio il tedesco offre a Lukaku l’assist del pari, ma Oliver ferma tutto per fuorigioco. Il Chelsea alza il baricentro e ci prova con un mancino dal limite di Azpilicueta su punizione.

Anche Kovacic, lanciato lungo, calcia dal limite, ma il suo tentativo viene deviato dai difensori. Havertz scende sulla destra e mette in mezzo un pallone sul quale non arriva Lukaku.

Guardiola inserisce Sterling e Fernandinho nel finale e al Chelsea non bastano neanche 5 minuti di recupero. Vince il City con un gol di Gabriel Jesus e si prende la vetta del campionato in coabitazione col Liverpool.

Highlights e video gol Chelsea-Manchester City 0-1

Il tabellino di Chelsea-Manchester City 0-1

CHELSEA (3-5-2): Mendy; Azpilicueta, Christiansen, Rudiger; James (T. Silva 29′), Kanté (Havertz 60′), Jorginho Loftus-Check 75′) , Kovacic, Marcos Alonso; Lukaku, Werner. Allenatore: Tuchel A disposizione: Kepa, Chilwell, Chalobah, Thiago Silva, Loftus-Cheek, Saul, Havertz, Hudson-Hodoi, Ziyech.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Ruben Dias, Laporte, Cancelo; Rodri, De Bruyne (Mahrez 80′), Bernardo Silva; Foden (Fernandinho 87′), Gabriel Jesus, Grealish (Sterling 87′). Allenatore: Guardiola A disposizione: Steffen, Stones, Ake, Sterling, Torres, Fernandinho, Mahrez, Palmer, Lavia.

Arbitro: Oliver

Marcatori: 52′ G. Jesus (M)

Ammoniti: Marcos Alonso (C), Christensen (C)

Espulsi:

