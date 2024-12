Video Gol e Highlights Atalanta-Real Madrid 2-3: sintesi 10-12-2024

Il Risultato di Atalanta-Real Madrid 2-3, 6° giornata Champions League: i madrileni espugnano il “Gewiss Stadium” battendo i bergamaschi, ben messi in campo ma troppo propensi a sbilanciarsi in vari momenti della partita. La sconfitta, comunque, non pregiudica nulla agli atalantini, mentre il Real Madrid, che rischiava di finire fuori dalle prime otto, rivitalizza il proprio cammino, ma perde Mbappé infortunatosi nel corso del primo tempo.

De Ketelaere su rigore riprende Mbappé, ma Vinicius e Bellingham stroncano le speranze atalantine e il gol di Lookman è inutile.

L’Atalanta resta a 11 punti e scivola al 9° posto, mentre il Real Madrid va a 9 ed è ancora in corsa per gli ottavi di finale diretti.

La Sintesi di Atalanta-Real Madrid 2-3

Il Real Madrid inizia subito all’attacco e al 2° minuto, liberato da una gran bella giocata di Diaz, Mbappè si presenta al cospetto di Carnesecchi che ferma il tiro del francese con un grande intervento.

Dopo un tiro al volo, bello ma centrale, di Lookman, al 10° minuto gli spagnoli trovano il gol del vantaggio: l’asse è sempre Diaz–Mbappé e, con uno spettacolare stop a seguire che manda ai matti De Roon, l’asso transalpino riesce a liberare un potente tiro in diagonale che non lascia scampo al portiere nerazzurro.

Al 14° Tchouameni è bravissimo a fermare un tiro di Lookman ben indirizzato e, sul capovolgimento di fronte, lo è anche Carnesecchi su un altro tiro di Mbappè, che aveva sfruttato un errore di Hien per entrare in area indisturbato.

L’Atalanta non demorde e si avvicina spesso al pareggio, in particolare quando Lookman, al 18°, riesce a crossare basso al centro dell’area ove, se Rudiger non fosse intervenuto in spaccata, De Ketelaere avrebbe depositato in rete a porta vuota il pallone.

Al 20° il tedesco ex della Roma è ancora decisivo e stoppa il tiro di De Ketelaere a colpo sicuro su altro assist di Lookman. A questa chance segue una fase intensa, ma con poche emozioni.

Nel finale di tempo il Real Madrid perde per infortunio Mbappè, rilevato da Rodrygo, e sfiora il raddoppio al 40° con Rudiger, che manda fuori da buona posizione un traversone su calcio piazzato di Bellingham.

Viene concesso un solo minuto di recupero e proprio mentre sta scorrendo Kolasinac, ben servito da Pasalic, entra in area e viene atterrato da Tchouameni: il penalty è netto e De Ketelaere trasforma con un potente tiro all’incrocio che spiazza Courtois. La prima frazione termina qui.

Dopo aver rischiato di andare sotto, salvati da un’importante parata di Courtois su Lookman, nel giro di tre minuti il Real Madrid colpisce due volte: al 56° Vinicius segna con un sinistro incrociato sfruttando uno sfortunato rimpallo tra Djimsiti ed Ederson e al 59° Bellingham controlla in area un lancio del brasiliano, elude De Roon e mira all’angolino battendo ancora Carnesecchi.

Sei minuti dopo, l’Atalanta, già precedentemente pericolosa con un tiro di Bellanova respinto dal portiere ospite, accorcia le distanze con Lookman, che riceve palla da Samardzic e trova il bersaglio grosso rientrando sul destro e calciando verso l’angolo basso beffando Courtois.

Gli iberici sfiorano poco dopo il quarto gol con Vinicius, che crossa e per poco non trova un gol involontario sventato da Carnesecchi. L’Atalanta è ovviamente sbilanciatissima e all’86° Courtois è decisivo su un potente tiro di Retegui, che proprio nel quarto e ultimo minuto di recupero si divora il 3-3 calciando alto a porta sguarnita. Subito dopo, il match finisce.

Highlights e Video Gol di Atalanta-Real Madrid 2-3

Il Tabellino di Atalanta-Real Madrid 2-3

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti (74′ Koussonou), Hien, Kolasinac; Bellanova (75′ Zappacosta), De Roon, Ederson, Ruggeri (87′ Zaniolo); Pasalic (58′ Samardzic); De Ketelaere (75′ Retegui), Lookman. Allenatore: Gasperini

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Vazquez, Rudiger, Tchouameni, Garcia; Valverde, Ceballos (84′ Modric), Bellingham (87′ Guler); Brahim Diaz (84′ Asencio), Mbappé (36′ Rodrygo), Vinicius Jr. Allenatore: Ancelotti

Marcatori: 10′ Mbappé, 45’+1 rig. De Ketelaere, 56′ Vinicius Jr, 59′ Bellingham e 65′ Lookman

Arbitro: Szymon Marciniak (POL)

Ammoniti: Tchouameni, Koussonou e Vazquez

