Video Gol e Highlights Atalanta-Milan 3-2: sintesi 09-12-2023

Highlights e Video Gol di Atalanta-Milan 3-2: i rossoneri cadono a Bergamo nei minuti di recupero, ma si può dire che se la siano cercata.

La doppietta di Lookman, intervallata dal gol di Giroud, viene vanificata all’apparenza da Jovic, ma al 93° Muriel inventa la rete decisiva con un colpo di tacco.

Il Milan è sempre al 3° posto con 29 punti, ma la Juventus è fuggita e l’Inter potrebbe fare altrettanto tra poco.

La Sintesi di Atalanta-Milan 3-2

Dopo dieci minuti scarsi De Ketelaere potrebbe punire la sua ex squadra, ma spreca un appoggio di Lookman calciando alle stelle da posizione più che favorevole.

Al 27° ha una chance anche il Milan con Tomori, bravo a svettare e colpire su azione d’angolo, ma Ederson respinge la palla nei pressi della linea.

La gara è equilibrata e ben giocata da entrambe le compagini e pare potersi risolvere solo lottando punto a punto; il belga con la casacca nerazzurra n. 17 si divora un altro gol calciando addosso a Maignan, ma sarebbe stato annullato per un fallo dello stesso su un avversario.

La pressione dei bergamaschi si fa sempre maggiore e al 38° Lookman sfonda. Koopmeiners lo serve direttamente da rimessa laterale e il nigeriano, entrato in area e riuscito a eludere due avversari con abili finte, calcia in modo non angolato, ma una deviazione di Tomori rende imparabile una conclusione altrimenti centrale.

Il Milan non demerita e perviene al pareggio proprio nei secondi finali, in pieno recupero, grazie a un bel colpo di testa di Giroud su angolo di Florenzi; la zuccata dirige la sfera sotto la traversa senza lasciare scampo a Musso.

Tra grandi proteste atalantine per un fallo non ravvisato in occasione dell’azione che ha prodotto il corner, il primo tempo termina subito dopo il gol; La Penna dovrà tenere il polso nella ripresa o la partita, già incandescente, potrebbe sfuggirgli di mano.

Riparte bene la squadra di casa, subito insidiosa con un un tiro di Pasalic deviato in corner e di nuovo in vantaggio al 55° grazie ancora a Lookman: servito da De Ketelaere, il nigeriano beffa i difensori e con un gran destro fulmina Maignan da dentro l’area.

I rossoneri, stavolta, non reagiscono e venti minuti dopo, l’Atalanta sfiora addirittura il 3-1: Scalvini è straordinario in una sua percussione, recupera addirittura palla rivitalizzando l’azione e calcia trovando la respinta di Maignan, subito dopo strepitoso sul primo tap-in di Lookman che, infine, spreca il secondo malamente.

I rossoneri, rinfrancati, tornano finalmente avanti e al minuto 80 pareggiano con il nuovo entrato Jovic, al secondo gol in due partite, che da pochi metri insacca un cross rasoterra di Pulisic.

Sembra che le due squadre si accontentino del pareggio, ma nei minuti di recupero il Milan decide di favorire gli avversari: al 93° Calabria, già ammonito, abbatte Miranchuk e i rossoneri restano in dieci; subito dopo, il russo mette in mezzo un pallone che un altro subentrato, Muriel, spedisce in rete addirittura di tacco. Non accade altro.

Highlights e Video Gol di Atalanta-Milan 3-2

Il Tabellino di Atalanta-Milan 3-2

Atalanta (3-4-1-2): Musso; De Roon, Scalvini, Djimsiti; Zappacosta, Ederson, Pasalic (87′ Adopo), Ruggeri (98′ Holm); Koopmeiners; Lookman (82′ Miranchuk), De Ketelaere (82′ Muriel). Allenatore: Gasperini

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Tomori, Hernandez, Florenzi; Loftus-Cheek (72′ Jovic), Reijnders (88′ Adli), Musah; Chukwueze (59′ Bennacer), Giroud, Pulisic. Allenatore: Pioli

Marcatori: 38′ 55′ Lookman, 48′ pt Giroud, 80′ Jovic e 95′ Muriel

Arbitro: La Penna

Ammoniti: Reijnders, Ederson, Calabria, Jovic e Bennacer

Espulsi: 93′ Calabria