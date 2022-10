Verona-Milan 1-2, dichiarazioni post partita Pioli: “Vittoria giusta nel momento giusto”

L’Allenatore del Milan Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni dopo il successo per 1-2 del “suo” Milan, contro il Verona allenato da Salvatore Bocchetti.

Il tecnico dei rossoneri è contento del carattere di mostrato dalla sua squadra: “Ancora una volta nelle difficoltà la squadra ha saputo lavorare bene, abbiamo delle individualità che ci permettono di trovare la giocata vincente come quella di Rebic per Sandro”.

Nonostante la vittoria però il Milan ha sofferto molto il gioco del Verona. Infatti la squadra giallo-blu portava tanti uomini in avanti e faceva soffrire il Milan in determinate zone del campo.

Ora arriva una settimana in cui la squadra potrà riposare, ma dovrà anche recuperare le energie e qualche calciatore infortunato per affrontare al meglio il Monza e le prossime 7 partite, le quali si giocheranno nell’arco di 20 giorni. La speranza è di recuperare soprattutto Maignan, Kjaer e De Ketelaere.

Stefano Pioli, l’allenatore del Milan

Pioli parla anche delle prove dei nuovi acquisti: “Per Adli non è stata una partita semplice. Loro marcano quasi esclusivamente ad uomo in tutte le zone del campo. È la prima dall’inizio, qualche difficoltà è normale aspettarsela. Origi sta bene finalmente, si è liberato del brutto infortunio che lo bloccava: non si sentiva libero, sciolto. Thiaw come altri è arrivato neanche due mesi fa, hanno un grande potenziale e la disponibilità a lavorare. Sono sicuro che saranno pronti tra poco”.

Pioli conferma che il Milan crede molto nelle potenzialità del giovane Chaka Traorè, il quale ieri si è reso protagonista con la primavera allenata da Ignazio Abate, realizzando una tripletta contro la primavera dell’Udinese.