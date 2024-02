Verona-Juventus, dove vedere il match valido per la 25ª giornata di Serie A. La partita si giocherà sabato 17 febbraio alle ore 18:00 presso lo stadio Bentegodi di Verona. Verona-Juventus sarà visibile in diretta Streaming su DAZN e sul canale Zona DAZN per gli abbonati a Sky.

Verona-Juventus, 25° giornata di Serie A

Verona-Juventus. La formazione di Baroni nelle ultime cinque partite disputate ha conquistato 5 punti, frutto di una vittoria, due pareggi e altrettante sconfitte.

Attualmente sarebbe la prima squadra a dover retrocedere (19 punti), in compagnia di Cagliari (18 punti) e Salernitana (13 punti). Ha bisogno di uscire con almeno un pareggio da questa sfida, meglio invece con i tre punti. Contro il Monza, nell’ultimo turno, ha ottenuto un pareggio a reti bianche pur approcciando la gara con piglio propositivo.

Il tecnico dei veneti è particolarmente stimolato per via dei nuovi acquisti fatti dalla società nel mercato invernale, oltre ad una serie di raccomandazioni per poter rimanere nella massima serie al termine del campionato:

“Abbiamo cambiato tantissimo. C’è tanta partecipazione e questo mi stimola tantissimo. Sono arrivati ragazzi interessanti, che hanno qualità tecniche importanti. Il nostro è un campionato difficile, la qualità le devi legare a mentalità e capacità di leggere le situazioni ed è lì che sto cercando di accelerare. Molti arrivano da campionati diversi, dove si gioca con più spazi e con un calcio diverso. Sto cercando di accelerare nella capacità di avere velocità e nella pressione forte, nell’attaccare profondità e spazi. Abbiamo bisogno di questo”

Verona-Juventus. Dall’altra parte, però, c’è un tecnico che prova a stemperare i malumori, a riportare il gruppo nella concentrazione giusta e riprendere a conquistare tre punti in campionato. In tre partite hanno fatto un solo punto, questo aspetto non piace ai tifosi, che sono abituati fin troppo bene ai risultati. Ecco le sue parole, che tanto somigliano ad un estintore per spegnere i primi focolai della polemica, a portare il gruppo a risintonizzarsi con gli obiettivi stagionali, ancora raggiungibili:

“Fare chiacchiere in questo momento non serve a niente, è un momento in cui bisogona resettare, arrivare velocemente alla quota Champions. Siamo in linea con gli obiettivi della stagione, il di più era stare attaccati a una squadra costruita per vincere. Abbiamo tentato di stare addosso all’Inter, adesso non è tutto perso”.

Dove vedere Verona-Juventus in diretta TV e streaming:

Data: 17 febbraio

17 febbraio Orario: 18:00

18:00 Canale tv: Zona DAZN

Streaming: Dazn

Verona-Juventus, match della 25ª giornata di Serie A, sarà trasmesso in Diretta Streaming su DAZN. Sarà possibile vedere il match direttamente dal sito o scaricando l’App disponibile per Smart tv, smartphone, tablet e console.

Verona-Juventus sarà trasmessa in diretta tv su Zona DAZN per gli abbonati alla piattaforma Sky. Inoltre si potrà avere la diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su Smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Verona-Juventus in diretta streaming anche su smartphone, tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi all’app

La telecronaca di Verona-Juventus è a cura di Stefano Borghi affiancato da Andrea Stramaccioni al commento tecnico.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

Ricordiamo che l’app DAZN è disponibile anche su Sky Q. Inoltre, per gli abbonati sia a Sky che a DAZN , al prezzo di 5 Euro al mese che viene aggiunto a quello dell’abbonamento, sarà possibile visionare anche i canali satellitari ZONA DAZN (dal numero 214 al 218) che trasmetteranno le 7 partite in esclusiva insieme ad una selezione di eventi.

Verona Juventus, dove ascoltare la radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Verona-Juventus in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Verona-Juventus, le ultimissime

La formazione di Baroni non ha squalificati, ma solo un assente per infortunio. Si tratta di Cruz, con un problema fisico e il suo rientro a metà marzo. I ballottaggio sono tra Swiderski-Bonazzoli, Magnani-Coppola, Cabal-Vinagre. Il suo schieramento sarà il canonica 4-2-3-1.

Il tecnico Allegri risponderà con il suo solito 3-5-2, con Cambiaso ancora favorito nelle corsia sinistra, mentre in avanti dovrebbe rivedersi dal primo minuto Chiesa a far coppia con Vlahovic.

Verona-Juventus, le probabili formazioni

Verona (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Magnani, Dawidowicz, Cabal; Duda, Folorunsho; Noslin, Suslov, Lazovic; Swiderski. Allenatore: Marco Baroni.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Rugani, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. Allenatore: Massimiliano Allegri