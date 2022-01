Venezia-Milan in Diretta TV e Streaming – Probabili Formazioni 09-01-2022

Dove vedere Venezia-Milan, 21° giornata di Serie A, domenica 9 gennaio ore 12.30. La sfida tra Venezia e Milan sarà trasmessa in diretta TV su Sky e in diretta Streaming su DAZN.

Match della 21° giornata di campionato quello tra Venezia e Milan, che si affronteranno domenica 9 gennaio alle ore 12.30.

Venezia-Milan, 21° Giornata di Serie A

Il Venezia, allenato da Paolo Zanetti, non ha disputato l’ultima giornata di campionato, a causa dell’impossibilità della Salernitana di presentarsi allo stadio. I campani infatti, dati i numerosi casi Covid, sono stati bloccati dalle autorità sanitarie.

I lagunari per ora, hanno collezionato 17 punti in 19 giornate, frutto di 4 vittorie, 5 pareggi e 10 sconfitte.

Il Milan, allenato da Stefano Pioli, è reduce dalla vittoria per 3-1 contro la Roma, guidata da Josè Mourinho

I rossoneri hanno collezionato 45 punti in 20 partite, frutto di 14 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte.

Partita delicatissima tra Venezia e Milan, due squadre alla ricerca di punti, necessari per raggiungere i rispettivi traguardi.

Dove vedere Venezia-Milan in Diretta TV e Streaming Live:

Partita: Venezia-Milan

Venezia-Milan Data: Domenica 9 Gennaio- Pier Luigi Penzo

Domenica 9 Gennaio- Pier Luigi Penzo Orario: 12.30

12.30 Canali TV: SKY

SKY Streaming: DAZN (App e Sito web su pc, smartphone, tablet, console)

Venezia-Milan, valida per la 21° giornata di Serie A, sarà trasmessa in diretta TV su Sky Sport, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e in Streaming su DAZN

Gli abbonati a Sky potranno vedere Venezia-Milan in diretta streaming utilizzando l’App dedicata per smartphone, tablet, Playstation 4 e Smart TV oppure direttamente tramite browswer sul sito web.

Gli abbonati a DAZN potranno vedere Venezia-Milan in diretta streaming utilizzando l’App dedicata per smartphone, tablet, Playstation 4 e Smart TV oppure direttamente tramite browswer sul sito web.

Ci sono vari dispositivi compatibili e abilitati per scaricare l’App DAZN come Smart TV, smartphone, tablet, Pc e Notebook.

Se non si possiede una Smart Tv si può collegare alla tv un Android Box, Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick e scaricare l’App DAZN. Inoltre sono compatibili con DAZN anche le console PlayStation 4 o Xbox.

Senza dimenticare ovviamente altre opzioni come l’app ufficiale di Sky, cioè Sky Go e il servizio in streaming Now TV.

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Venezia-Milan:

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Venezia-Milan diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Le ultime sulle formazioni di Venezia-Milan:

Solito 4-3-3, per il Venezia di Paolo Zanetti. Mazzocchi e Haps agiranno sulle fasce, in mezzo al campo la cerniera formata da Vacca, Ampadu e Busio. Il tridente sarà costituito da Aramu, Henry e Johnsen.

Solito 4-2-3-1 anche per il Milan di Stefano Pioli. Rispetto a ieri, Bakayoko potrebbe partire titolare al posto di Krunci, mentre Saelemaekers, Diaz e Leao agiranno alle spalle di Ibrahimovic.

Probabili formazioni Venezia-Milan:

VENEZIA (4-3-3): Romero; Mazzocchi, Svoboda, Ceccaroni, Haps; Ampadu, Vacca, Busio; Aramu, Henry, Johnsen.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kalulu, Gabbia, Theo Hernandez; Tonali, Bakayoko; Saelemaekers, Diaz, Leao; Ibrahimovic.

Precedenti e statistiche Venezia-Milan:

Sono 12 i precedenti in casa del Venezia, tra la formazione lagunare e i rossoneri. Si registrano 3 vittorie del Venezia, 2 pareggi e 7 vittorie del Milan. L’ultimo successo dei lagunari risale alla stagione 1999/00, 1-0 con gol di Maniero. L’ultimo pareggio risale alla stagione 1946-47, fu 1-1 con gol di Pernigo e Carapellese. L’ultimo successo dei rossoneri risale alla stagione 2001/02, 1-4, con le reti di Maniero, Kaladze, doppietta di Javi Moreno e Contra.

