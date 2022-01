Venezia-Milan 0-3, Voti pagelle e analisi, II Milan sbanca il “Penzo”

Finisce 0-3 per il Milan, in casa del Venezia allenato da Paolo Zanetti. Dopo due minuti, rossoneri in vantaggio con Ibrahimovic su assist di Leao. Nel secondo tempo doppietta di Theo Hernandez (su calcio di rigore) che chiudono la pratica. Venezia rimasto anche in 10 per l’espulsione di Svoboda, il cui fallo di mano ha causato il rigore in favore del Milan.

Top Venezia:

Busio 6,5 Decisamente il migliore in campo del Venezia. Giocando da mezzala fa vedere grinta, corsa e una buona tecnica con i piedi. Calciatore molto interessante.

Flop 3 Venezia:

Svodoba 4,5 Decisamente il peggiore in campo del Venezia. Non solo causando il rigore in favore del Milan si fa espellere, ma appare sempre in difficoltà quando i rossoneri avanzano e creano occasioni da gol.

Mazzocchi 5 Appare sempre in difficoltà quando Leao e poi Messias lo puntano in velocità. Riesce poche volte ad arginarli.

Aramau 5 Non riesce mai a rendersi veramente pericoloso per la difesa del Milan. Viene sempre anticipato dai difensori rossoneri.

Venezia-Milan

Top 3 Milan:

Theo Hernandez 8 Il migliore in campo del Milan. Bravo in fase difensiva, ma soprattutto in quella offensiva. Un bel gol su azione e un perfetto rigore trasformato.

Leao 6,5 Altra grande partita dell’esterno portoghese, suo l’assist per Ibrahimovic dopo 2 minuti. Successivamente crea un’altra potenziale occasione, sventata dal portiere del Venezia. Appare sempre in palla.

Tonali 7 Peccato per l’ammonizione, che gli farà saltare la gara contro lo Spezia, ma per il resto partita eccellente come quella contro la Roma. Non sbaglia mai nulla.

Flop Milan:

Saelemaekers 5 Non gioca per nulla bene l’esterno belga. Appare molto nervoso e soprattutto in fase offensiva incide pochissimo.

Diaz 5 Anche per lo spagnolo, una partita brutta. Non è mai brillante nel reparto avanzato e perde troppi palloni sanguinosi.

3 punti importantissimi per i rossoneri, in chiave lotta alla Champions League. Per il Venezia una partita sicuramente da dimenticare al più presto.

