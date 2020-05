Vendita Roma: il principe saudita Mohammed bin Salman sonda il terreno

L’erede al trono sta studiando il dossier della società giallorossa proposto da Goldam Sachs

Pallotta cerca soci e il principe cerca squadre da comprare. Nessun titolo di film, semplicemente l’attuale situazione che ruota intorno alla Roma. L’epidemia del Coronavirus ha rallentato la trattativa che avrebbe visto il passaggio di consegne del club giallorosso da James Pallotta a Dan Friedkin. Rallentato temporaneamente. O forse no. Fatto sta che non vedendoci chiaro, l’attuale presidente però, non sta con le mani in mano. Ha così dato mandato alla Goldman Sachs di trovare nuovi acquirenti.

ALLA RICERCA DI CAPITALI – Una ricerca che sembrerebbe aver prodotto qualche frutto. Come riportato da “La Gazzetta dello Sport”, a Londra è iniziata a circolare una voce. Una voce che riguarderebbe il nome di un imprenditore che starebbe studiando il dossier finanziario della Roma. L’imprenditore risponde al nome di Mohammed bin Salman.

PESANTI OMBRE – Il nome di questo imprenditore non è un nome comune. È infatti il figlio del re saudita Salman. Nelle ultime settimane è balzato alle cronache per l’interessamento all’acquisto del Newcastle per 300 milioni di sterline. Newcastle. La stessa squadra che si vociferava Pallotta volesse comprare sotto suggerimento del fido Franco Baldini. Il nome del magnate 34enne, a capo di un patrimonio di 10 miliardi di dollari, è però salito alla ribalta anche nel 2018. E non egregi motivi. Anzi, tutt’altro. Due anni fa c’è stato infatti uno dei casi più misteriosi della recente storia saudita. Il giornalista ed oppositore Jamal Kashoggi venne ucciso a Istanbul. Uno dei primi ad essere accusati è stato proprio Muhamaad bin Salman, il quale si sarebbe anche preso una parziale parte di responsabilità.

Qualora l’acquisto del Newcastle dovesse naufragare, bin Salman si getterebbe sulla Roma. Attenzione però alla Spagna. Anche il paese iberico è infatti finito nel mirino dell’erede.

