Calciomercato: Vazquez vicino al Torino

Vazquez Torino. Il Torino cerca sempre di più un trequartista. L’ipotesi che sembrerebbe essere apparsa nelle ultime ore è quella di Franco Vazquez del Siviglia. Ex conoscenza della Serie A, visto che ha giocato nel Palermo, l’italo-argentino piace molto ai granata che già in passato lo hanno seguito più volte. Il Toro, però, deve stare attento alla concorrenza: su di lui ci sono anche i turchi del Fenerbahce e del Trabzonspor.

Non una stagione fortunata per il Torino. Il 2020 è stato un anno difficile ma contro il Napoli qualcosa si è acceso. I granata stava vincendo 1-0 al Diego Armando Maradona prima del gol del pareggio, in extremis, di Lorenzo Insigne. Un risultato che ha ridato speranza alla squadra di Marco Giampaolo come dimostra il 3-0 in trasferta col Parma nella giornata successiva.

Dopo la vittoria coi crociati, però, è arrivato prima il pareggio col Verona per 1-1 e poi la sconfitta per 2-0 contro il Milan. I granata rimangono, quindi, al penultimo posto con tanta amarezza in bocca. I gol non manco di certo alla formazione torinese, visto che possiede un attaccante come Andrea Belotti, ma serve comunque un innesto offensivo. Il Torino starebbe pensando infatti a Franco Vazquez del Siviglia.

Vazquez Torino , sirene turche per El Mudo

Vazquez potrebbe, quindi, ritornare in Serie A. El Mudo ha fatto davvero bene con la maglia del Palermo, che attualmente milita in Serie C. Fu proprio lui il trascinatore di un Palermo che aveva appena venduto Paulo Dybala alla Juventus. Nella stagione 2015-16, insieme ad Alberto Gilardino , trascinò i rosanero in campionato portandoli alla salvezza. Adesso, il giocatore argentino con passaporto italiano, potrebbe vestire la maglia del Torino.

Il DS Davide Vignati lo starebbe seguendo già da tempo. Il Torino più volte ha provato l’affondo per Vazquez ma la trattativa non è mai andato in porto. Il suo contratto con il Siviglia scade proprio a giugno ma non c’è ancora spiraglio per un possibile rinnovo con gli andalusi visto il suo scarso impiego. Il giocatore potrebbe liberarsi a poco prezzo considerata anche la sua età, 31 anni.

Il Torino non è l’unica pretendente per l’ex Rayo Vallecano. Prima il Fenerbahce e poi anche il Trabzonspor si sono inseriti per il giocatore. I turchi potrebbero offrire un ricco contratto al Mudo e strapparlo alla squadra di Urbano Cairo. Per questo che il Torino ha bisogno di un’accelerata importante se non vuole vedersi sfumare un grande obbiettivo.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

