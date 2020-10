Valentino Rossi positivo al Covid-19: l’annuncio del pilota

Valentino Rossi è risultato positivo al Covid-19. Lo ha annunciato lo stesso pilota pesarese attraverso un messaggio pubblicato pochi minuti fa sul proprio profilo ufficiale Twitter:

“Purtroppo questa mattina mi sono svegliato e non mi sentivo bene. Mi sentivo particolare debole e avevo una leggera febbre, quindi ho chiamato subito il medico che mi ha fatto due test. Il risultato del ‘test rapido PCR’ è stato negativo, proprio come il test che avevo già fatto martedì. Ma il secondo, di cui mi è stato inviato il risultato alle 16:00 di questo pomeriggio, è stato purtroppo positivo. Sono chiaramente molto deluso per il fatto che dovrò saltare la gara di Aragon. Mi piacerebbe essere ottimista e fiducioso, ma mi aspetto che il secondo round ad Aragon sia un ‘no go’ anche per me … Sono triste e arrabbiato perché ho fatto del mio meglio per rispettare il protocollo e anche se il test che ho fatto martedì è stato negativo, mi sono isolato già dal mio arrivo da Le Mans. Comunque, è così, e non posso fare nulla per cambiare la situazione. Ora seguirò il consiglio medico, e spero solo di guarire al più presto.”

Valentino Rossi, in ginocchio mentre tenta di tirar su la sua M1, dopo la scivolata alla Dunlop Chicane di Le Mans(foto da: twitter.com)

Come si apprende dal messaggio, Rossi si è sottoposto a un doppio tampone, con il secondo che ne ha certificato la positività al virus. Non certo un periodo fortunato per il pilota della Yamaha, reduce da tre Gran Premi in cui non ha raccolto punti.

Ora dovrà seguire un periodo di isolamento pari ad almeno dieci giorni, come da nuove disposizioni del CTS, e sarà dunque costretto a saltare i due GP di Aragòn previsti il 18 e 25 ottobre. Ciò significa addio certo alle ambizioni Mondiali, essendo Valentino costretto già a recuperare un gap di 57 punti dal leader della classifica iridata Fabio Quartararo. Un divario destinato, con ogni probabilità, a crescere ulteriormente nelle prossime due gare.

