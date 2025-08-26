US Open Sinner – Kopriva Diretta Live e Streaming Gratis

US Open 2025 Jannik Sinner – Vit Kopriva 1° Turno in Diretta Live e Streaming Gratis: Diretta Tv su Supertennis e Sky Sport, diretta streaming sulle app Sky Go, Now e SupertenniX.

Jannik Sinner, ad una settimana dal ritiro nella Finale di Cincinnati contro Alcaraz, è pronto a tornare protagonista sul cemento di New York per gli US Open 2025, l’ultimo Slam della stagione.

Oggi alle 19:00 italiane inizia l’avventura di Jannik Sinner agli US Open 2025. Il campione in carica esordirà al primo turno contro il ceco Vit Kopriva in un match che si preannuncia spettacolare.

La sfida è in programma sull’Arthur Ashe Stadium, subito dopo l’incontro tra Iga Swiatek e Arango, e segna l’inizio della corsa dell’azzurro verso la difesa del titolo conquistato lo scorso anno.

La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno, disponibile anche in 4K sul canale 213. Per chi preferisce lo streaming, sarà possibile seguire l’esordio di Sinner anche su NOW.

Sinner e Kopriva non si sono mai incrociati in carriera. Il tennista ceco quest’anno ha giocato principalmente tornei challenger e ha vinto quello di Napoli sulla terra in finale contro Darderi.

Come arriva Jannik Sinner:

Jannik Sinner torna in campo per difendere il titolo agli US Open 2025, a un anno di distanza dal trionfo che lo consacrò campione a Flushing Meadows. Nel 2024 l’altoatesino conquistò per la prima volta in carriera lo Slam americano battendo Taylor Fritz in finale, scrivendo una pagina storica per il tennis italiano. Quest’anno, l’obiettivo è realizzare un’impresa che manca dal biennio 2007-2008, quando Roger Federer fu l’ultimo a vincere due US Open consecutivi.

L’esordio del numero uno al mondo avverrà contro il ceco Vit Kopriva sarà il primo passo di un percorso che si annuncia tutt’altro che semplice per Jannik Sinner, con Carlos Alcaraz pronto a contendere il trono.

Il 2025 di Jannik è stato fin qui straordinario: 31 vittorie e appena 4 sconfitte, con due Slam già in bacheca – il secondo Australian Open e il primo Wimbledon della carriera.

Tuttavia, la corsa al trono mondiale si è complicata dopo il Masters 1000 di Cincinnati: prima del torneo, Sinner aveva 3.430 punti di vantaggio su Alcaraz, ma il distacco si è ridotto a 1.890 punti.

Considerando i punti in scadenza dello scorso US Open, Jannik virtualmente inizia il torneo dietro al rivale spagnolo.

L’azzurro in match dello Slam sul cemento è imbattuto da 21 partite consecutive.

La sfida con Kopriva sarà fondamentale per dare il via nel migliore dei modi a un torneo che potrebbe riscrivere ancora una volta la storia del tennis italiano.

Possibile cammino di Jannik Sinner verso la Finale:

Il sorteggio del tabellone, effettuato oggi 21 agosto 2025, ha delineato un cammino potenzialmente insidioso per Sinner. Al secondo turno potrebbe incontrare uno tra l’australiano Alexei Popyrin e il finlandese Emil Ruusuvuori, entrambi avversari ostici sul cemento.

Per il terzo turno, le possibili sfide si fanno ancora più impegnative: il canadese Denis Shapovalov, il cinese Bu Yunchaokete o l’ungherese Marton Fucsovics rappresentano insidie da non sottovalutare. Agli ottavi di finale potrebbe arrivare un confronto di altissimo livello contro l’americano Tommy Paul o il kazako Aleksandr Bublik, lo stesso che lo ha eliminato dall’ATP 500 di Halle.

Ai quarti di finale lo scenario potrebbe regalare un derby tutto italiano contro Lorenzo Musetti o Flavio Cobolli, ma non si esclude un incrocio con l’amico britannico Jack Draper, uno dei giocatori più in forma del momento.

Il tabellone diventa incandescente in semifinale, dove il numero uno azzurro potrebbe affrontare il tedesco Alexander Zverev (attuale numero 3 del mondo) oppure l’australiano Alex De Minaur, senza dimenticare le minacce russe Andrey Rublev e Karen Khachanov.

Possibili Quarti di Finale agli US Open 2025

Infine, l’eventuale finale potrebbe trasformarsi in un duello epico: possibili avversari Carlos Alcaraz o Novak Djokovic, con l’americano Taylor Fritz pronto a riprovarci dopo la sconfitta subita proprio da Sinner nella finale del 2024.

Con un percorso ricco di ostacoli e sfide di altissimo livello, Jannik Sinner si prepara a difendere il titolo agli US Open 2025 con l’obiettivo di consolidare la sua posizione tra i dominatori del tennis mondiale.

Dove vedere Sinner – Kopriva in Diretta Tv e Streaming Live:

Gli appassionati di tennis potranno seguire gli US Open 2025, ultimo Slam della stagione, con un’ampia copertura televisiva e streaming, sia per il tabellone maschile che per quello femminile.

Sinner-Kopriva, come tutti i match degli Us Open 2025, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro sul digitale terrestre su SuperTennis oltre che sui canali di Sky Sport per gli abbonati.

Il match Sinner – Kopriva sarà visibile anche in Diretta streaming Live sulle App Sky Go, su NOW e SuperTenniX.

Per quanto riguarda la diretta Tv sul satellite su Sky tutti i match degli US Open si potranno vedere canali Sky Sport e Sky Sport Tennis con possibilità di visione in streaming su Sky Go e NOW TV.

Gli appassionati di tennis potranno seguire gli US Open in Diretta Tv gratis e in chiaro su SuperTennis TV, disponibile sul canale 64 del digitale terrestre e sul canale 212 via satellite. La copertura sarà completa e pensata per non perdere nemmeno un punto delle sfide più attese.

Oltre alla diretta sul canale principale, sarà possibile seguire fino a quattro match in contemporanea grazie alla piattaforma SuperTennis Plus. I possessori di smart TV connesse a Internet potranno accedere al multicanale interattivo semplicemente premendo la freccia in su sul telecomando, scegliendo in autonomia quale campo seguire tra quelli disponibili.

Le telecronache su Supertennis saranno affidate a Lorenzo Fares, Luca Fiorino, Lorenzo Andreoli, Marco Di Nardo, Marco Calabresi, Alessandro Ferrari, Giorgio Basile, Alessandro Stoppani, Ivan Moreschi.

Il torneo sarà trasmesso anche tramite la piattaforma OTT SuperTenniX, gratuita per i tesserati FITP e disponibile al costo di 1,99 euro al mese per i non tesserati. Qui gli spettatori potranno guardare in diretta fino a nove campi simultanei, con la possibilità di rivedere gli incontri on demand insieme a contenuti esclusivi come interviste ai protagonisti, approfondimenti, curiosità e dietro le quinte del torneo.