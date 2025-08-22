US Open 1° Turno Italiani: orari e quando giocano

US Open 2025: per il 1° Turno subito in campo domenica Jasmine Paolini, Lucia Bronzetti, Luca Nardi e Luciano Darderi. Jannik Sinner scenderà in campo lunedì.

Gli US Open 2025 entrano nel vivo con l’avvio ufficiale del tabellone principale. Domenica sarà la giornata dedicata ai primi incontri della parte bassa del singolare maschile e della parte alta del tabellone femminile, con diversi tennisti e tenniste italiani subito protagonisti.

In campo scenderanno Jasmine Paolini, Lucia Bronzetti, Luca Nardi e Luciano Darderi, chiamati a un esordio importante nello Slam newyorkese.

Per quanto riguarda Jannik Sinner, numero 1 al mondo e campione in carica, il suo debutto è previsto tra lunedì e martedì, quando saranno programmati i match della parte alta del tabellone maschile.

L’altoatesino è tra i grandi favoriti del torneo e punta a difendere il titolo conquistato lo scorso anno, con un percorso che potrebbe riservare sfide di altissimo livello sin dalle prime fasi.

L’attenzione dei tifosi italiani sarà quindi doppia: da un lato i primi match del weekend con Paolini, Bronzetti, Nardi e Darderi, dall’altro l’attesa per l’esordio di Sinner, pronto a guidare la spedizione azzurra verso un altro risultato storico.

Nel tabellone maschile Luca Nardi affronterà la testa di serie numero 21 Tomas Machac mentre Luciano Darderi se la vedrà con l’australiano Rinky Hijikata in un match che si preannuncia combattuto.

Gli orari delle partite del 1° Turno non sono ancora stati ufficializzati ma il programma è già chiaro: tra domenica e lunedì si completeranno i match della parte bassa del tabellone femminile e di quella bassa maschile, mentre i match della parte alta del tabellone maschile – che vede impegnati Jannik Sinner e Lorenzo Musetti – e quelli della parte bassa del femminile – dove c’è Elisabetta Cocciaretto – sono previsti tra lunedì e martedì.

Occhi puntati, quindi, sull’esordio di Sinner, numero 1 al mondo e campione in carica, che inizierà la sua corsa verso la conferma del titolo all’inizio della prossima settimana. Sarà un debutto molto atteso, con l’altoatesino pronto a guidare una spedizione italiana che quest’anno può ambire a risultati di prestigio.

Ecco gli accoppiamenti degli italiani al 1° Turno degli US Open maschile:

[1] Jannik Sinner (ITA) vs Vit Kopriva (Cze)

Lorenzo Sonego (ITA) vs Tristan Schoolkate (Aus)

[10] Lorenzo Musetti (ITA) vs Giovanni Mpetshi Perricard (Fra)

[24] Flavio Cobolli (ITA) vs Qualificato/lucky loser

Matteo Arnaldi (ITA) vs [19] Francisco Cerundolo (Arg)

Luca Nardi (ITA) vs [21] Tomas Machac (Cze)

[32] Luciano Darderi (ITA) vs Rinky Hijikata (Aus)

Mattia Bellucci vs Juncheng Shang (Chn)

1° Turno US Open femminile: quando giocano le italiane

Nel singolare femminile dell’US Open 2025, Jasmine Paolini sarà l’unica testa di serie italiana presente nel main draw. Al primo turno la numero uno azzurra affronterà una giocatrice proveniente dal tabellone delle qualificazioni, un esordio che sulla carta appare abbordabile ma che non va sottovalutato.

La tennista toscana è stata sorteggiata nella stessa metà di tabellone della numero due al mondo Aryna Sabalenka e, in caso di percorso positivo, le due potrebbero incrociarsi in un quarto di finale che promette scintille. L’obiettivo di Paolini sarà confermare l’ottima crescita mostrata negli ultimi mesi e spingersi il più avanti possibile nello Slam newyorkese, dove l’Italia femminile punta a fare la differenza.

Le italiane che sono state ammesse di diritto al primo turno degli US Open sono in tutto 3 e oltre a Jasmine Paolini ci sono Lucia Bronzetti che affronterà anche lei una qualificata e Elisabetta Cocciaretto che affronterà Yulia Putintseva.

Primo turno

Jasmine Paolini [7] – Qualificata

Lucia Bronzetti – Qualificata

Elisabetta Cocciaretto – Yulia Putintseva

Dove vedere gli US Open in Diretta Tv e Streaming Live:

Gli appassionati di tennis potranno seguire gli US Open 2025, ultimo Slam della stagione, con un’ampia copertura televisiva e streaming, sia per il tabellone maschile che per quello femminile.

Per quanto riguarda la diretta Tv sul satellite su Sky tutti i match degli US Open si potranno vedere canali Sky Sport e Sky Sport Tennis con possibilità di visione in streaming su Sky Go e NOW TV.

Gli appassionati di tennis potranno seguire gli US Open in Diretta Tv gratis e in chiaro su SuperTennis TV, disponibile sul canale 64 del digitale terrestre e sul canale 212 via satellite. La copertura sarà completa e pensata per non perdere nemmeno un punto delle sfide più attese.

Oltre alla diretta sul canale principale, sarà possibile seguire fino a quattro match in contemporanea grazie alla piattaforma SuperTennis Plus. I possessori di smart TV connesse a Internet potranno accedere al multicanale interattivo semplicemente premendo la freccia in su sul telecomando, scegliendo in autonomia quale campo seguire tra quelli disponibili.

Le telecronache su Supertennis saranno affidate a Lorenzo Fares, Luca Fiorino, Lorenzo Andreoli, Marco Di Nardo, Marco Calabresi, Alessandro Ferrari, Giorgio Basile, Alessandro Stoppani, Ivan Moreschi.

Il torneo sarà trasmesso anche tramite la piattaforma OTT SuperTenniX, gratuita per i tesserati FITP e disponibile al costo di 1,99 euro al mese per i non tesserati. Qui gli spettatori potranno guardare in diretta fino a nove campi simultanei, con la possibilità di rivedere gli incontri on demand insieme a contenuti esclusivi come interviste ai protagonisti, approfondimenti, curiosità e dietro le quinte del torneo.