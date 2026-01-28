Union Saint Gilloise – Atalanta LIVE Diretta Tv e Streaming Champions League

Dove vedere Union Saint Gilloise – Atalanta in Diretta Tv e Streaming Live, 8° Giornata Champions League, Mercoledì 28 Gennaio ore 21:00.

L’Atalanta fa visita all’Union Saint-Gilloise in una sfida cruciale di Champions League, in programma mercoledì sera allo Stade Joseph Marien. Il match è valido per l’ottava e ultima giornata della fase campionato e mette in palio punti pesantissimi per definire il destino europeo di entrambe le formazioni.

La squadra belga arriva all’appuntamento in una situazione complicata. L’Union Saint-Gilloise occupa attualmente il 31esimo posto in classifica, con 6 punti raccolti in sette partite, ed è chiamata a una vera impresa per rientrare in corsa per la qualificazione. Servirà una prestazione di alto livello e un risultato pieno per continuare a sperare negli incastri favorevoli dagli altri campi.

Scenario decisamente più favorevole per l’Atalanta, che si presenta all’ultima giornata con 13 punti e una 13esima posizione che la colloca in piena zona qualificazione. I nerazzurri hanno ancora la possibilità di migliorare il proprio piazzamento, con l’obiettivo di avvicinarsi alle prime otto posizioni e garantirsi un percorso europeo più agevole.

Al Joseph Marien si preannuncia quindi una gara dai due volti: da una parte l’Union Saint-Gilloise, costretta a giocarsi il tutto per tutto davanti al proprio pubblico; dall’altra un’Atalanta consapevole della propria forza, ma chiamata a non sottovalutare un avversario che non ha più nulla da perdere. Una notte europea che può ancora riscrivere la classifica finale della fase campionato.

Formazioni Ufficiali di Union Saint Gilloise – Atalanta :

UNION SAINT-GILLOISE (3-4-2-1): Scherpen; Mac Allister, Burgess, Sykes; Patris, Zorgane, Van De Perre, Smith; Khalaili, El Hadj; Florucz. All. Hubert

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Kossounou, Hien, Ahanor; Zappacosta, Musah, Ederson, Bernasconi; Samardzic, Lookman; Krstovic. All. Palladino

Dove vedere Union SG – Atalanta in Diretta TV e Live Streaming:

Partita: Union Saint Gilloise – Atalanta

Data: Mercoledì 28 Gennaio 2026

Mercoledì 28 Gennaio 2026 Orario: 21:00

21:00 Canale TV: Sky Sport Calcio (201) e Sky Sport (253)

Streaming: Sky Go e NOW

Sarà possibile vedere il match di Champions League tra l’Atalanta e l’Union Saint Gilloise mercoledì 28 Gennaio 2026 alle ore 21:00 in diretta TV su Sky Sport Calcio (canale 201) e Sky Sport (Canale 253).

Sarà possibile vedere Union Saint Gilloise – Atalanta in Diretta Streaming suSky Go e NOW tramite APP o sul sito ufficiale utilizzando una Smart tv, smartphone, pc o tablet.

La Telecronaca è affidata a Federico Zancan con il commento di Riccardo Montolivo; inviati Massimo Ugolini e Gianluca Di Marzio.

Come arriva l’Atalanta:

L’Atalanta si gioca tutto nell’ultima giornata della League Phase di Champions League con un obiettivo chiaro: entrare tra le prime otto ed evitare i playoff. La Dea è infatti a un solo punto dall’ottava posizione, un distacco minimo che tiene ancora aperti scenari importanti nonostante un percorso tutt’altro che lineare.

Dopo un avvio complicato, culminato con l’esonero di Ivan Juric, l’Atalanta è riuscita a reagire e, numeri alla mano, è risultata la squadra italiana con più punti raccolti in Champions League. Il cambio in panchina e l’arrivo di Raffaele Palladino hanno dato maggiore stabilità, permettendo ai nerazzurri di restare agganciati al treno qualificazione.

Una settimana fa, però, è arrivata una battuta d’arresto pesante. Nella sfida casalinga contro l’Athletic Bilbao, l’Atalanta ha sprecato l’occasione di presentarsi all’ultimo turno con il destino nelle proprie mani. Dopo il vantaggio iniziale, la Dea si è fatta rimontare nel secondo tempo, perdendo punti preziosi che oggi la tengono momentaneamente fuori dalla top 8. Un copione già visto in questa League Phase, con diversi punti lasciati per strada contro avversari ampiamente alla portata.

Cosa serve ai bergamaschi per entrare nelle prime otto

Attualmente l’Atalanta ha 13 punti e occupa il 13esimo posto della classifica generale. Rispetto a Inter e Juventus, la squadra di Palladino può contare su qualche possibilità in più di qualificarsi direttamente agli ottavi, ma la situazione resta estremamente intricata.

Il distacco dal Chelsea, attualmente ottavo, è minimo, ma il passaggio diretto dipenderà in larga parte dai risultati sugli altri campi. Tra le combinazioni favorevoli, l’Atalanta deve sperare che il Manchester City non vinca contro il Galatasaray, che l’Atletico Madrid non superi il Bodo/Glimt, e che Tottenham e Chelsea escano sconfitte rispettivamente contro Napoli ed Eintracht Francoforte.

A completare il quadro servirebbe un pareggio nello scontro diretto tra Paris Saint-Germain e Newcastle, oltre a un passo falso dello Sporting CP. Non solo: anche un clamoroso scivolone del Barcellona contro il Copenhagen, così come risultati negativi per Real Madrid e Liverpool, contribuirebbero ad aprire scenari favorevoli.

Il quadro complessivo resta quindi estremamente complesso. L’Atalanta dovrà innanzitutto vincere la propria partita, ma per centrare la qualificazione diretta servirà anche una combinazione di risultati esterni tutt’altro che semplice. Una notte europea in salita, dove ogni dettaglio può fare la differenza.

Come arriva l’Union Saint Gilloise:

L’Union Saint-Gilloise si trova in una situazione estremamente delicata in Champions League dopo aver raccolto appena sei punti in sette partite nella fase campionato. Un bottino che racconta una campagna europea segnata da forte discontinuità, con due vittorie e cinque sconfitte che hanno spinto il club belga a un passo dall’eliminazione.

Uno dei problemi principali è stato il rendimento difensivo. L’Union SG ha infatti incassato 17 gol, riuscendo a segnarne soltanto sette, un dato che evidenzia le difficoltà nel reggere l’urto contro avversari di alto livello. Fragilità emerse con chiarezza anche nell’ultima uscita continentale, chiusa con una sconfitta per 2-0 sul campo del Bayern Monaco.

Il trend recente non aiuta a rasserenare l’ambiente. I belgi hanno perso cinque delle ultime sei partite di Champions League, mentre anche il rendimento casalingo lascia pochi spiragli di ottimismo: allo Stade Joseph Marien sono arrivate tre sconfitte consecutive, segnale di un fattore campo che finora non ha inciso come sperato.

Un dato curioso della loro avventura europea è l’assenza totale di pareggi. Tutte le gare disputate dall’Union Saint-Gilloise hanno prodotto un vincitore, confermando una tendenza a risultati netti, nel bene o nel male: dominio contro avversari più deboli, difficoltà evidenti contro squadre di livello superiore.

A livello domestico, però, il momento è leggermente diverso. La squadra allenata da David Hubert ha mostrato segnali di crescita nelle competizioni nazionali, collezionando tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite ufficiali. Un rendimento che alimenta qualche speranza di competitività, anche se trasferire questo slancio alla Champions League si è rivelato finora un ostacolo complesso.

In vista dell’ultimo turno europeo, l’Union Saint-Gilloise resta quindi chiamata a una reazione d’orgoglio, pur consapevole che il margine di errore è ormai ridotto al minimo.

Pronostico Union Saint-Gilloise-Atalanta:

La nostra previsione per la sfida di Champions League è Union Saint-Gilloise 1-2 Atalanta. I belgi possono trarre fiducia dall’ottimo momento vissuto in campionato, dove occupano le posizioni di vertice, ma il contesto europeo racconta una storia diversa.

L’Union Saint-Gilloise ha mostrato buone cose a livello domestico, ma in Champions League ha faticato a mantenere continuità, soprattutto contro avversari di livello superiore. Di fronte si troverà un’Atalanta più abituata a questo tipo di palcoscenico, con un background europeo più solido e un rendimento esterno che spesso ha fatto la differenza.

Ci si attende una partita combattuta ed equilibrata, con l’Union SG pronta a giocarsi le proprie carte davanti al pubblico di casa. Tuttavia, la maggiore esperienza internazionale e la capacità di colpire nei momenti chiave potrebbero consentire alla squadra italiana di spuntarla di misura, portando a casa tre punti pesantissimi per la classifica finale della fase campionato.

