Unibet scommesse sportive online: recensioni – opinioni

Possiamo definire Unibet come uno dei gioco online più seri ed affidabili tra quelli oggi presenti in commercio? Certamente sì e di seguito capirai anche il perché.

Si tratta di una società fondata nel 1997 con sede in Svezia dapprima per poi successivamente essere trasferita a Malta. Oggi la possiamo considerare come una piattaforma di gioco online tra le più importanti al mondo.

All’interno di questa recensione, analizzeremo tutti gli aspetti di Unibet dai vantaggi agli svantaggi, fino ad arrivare alle caratteristiche della piattaforma.

Unibet

Unibet: informazioni

Unibet Piattaforma regolamentata Giochi Più di 35 sport Giochi live oltre 10 discipline Bonus di Benvenuto 100% soggetto a T&C Società Unibet Italia LTD Indirizzo Fawwara Bldgs”, Msida Road, Gzira GZR 1405, Malta Licenza e n° registrazione AAMS / 15228 Assistenza clienti Telefono: 800122782

E-mail: info@unibetsupport.it Live chat

Unibet: opinioni

Unibet è la piattaforma che ti permette di scommettere su oltre 600 giochi. Al suo interno è possibile trovare produzioni di software provider prestigiosi, come ad esempio Netnet e Microgaming.

Questo vuol dire che si tratta di un sistema garantito, trasparente e professionale.

In merito alla serietà della piattaforma non ci sono dubbi. Per chi considera Unibet una truffa spiace deluderlo, ma si tratta di una delle poche piattaforme regolamentate.

Nel 2014, Unibet, ha vinto il titolo di Miglior Operatore di scommesse sportive online.

Grazie a Unibet è possibile scommettere e giocare su:

Scommesse sportive;

Roulette;

Slot machine;

Poker;

Blackjack, ecc.

Unibet Truffa? Caratteristiche

Unibet caratteristiche

Analizzando le diverse proposte e le diverse caratteristiche di Unibet, possiamo vedere che sia da un punto di vista tecnico che amministrativo,è molto affidabile. Esso ha una lunga esperienza di mercato che lo contraddistingue che possiamo definire come una garanzia contro ogni truffa.

Unibet dunque non è una truffa! Si tratta di una piattaforma licenziata da AAMS, che garantisce professionalità e integrità.

Inoltre, la piattaforma in questione collaborazione con Netent, ovvero il leader mondiale nella produzione di software per casinò.

Infine, non possiamo dimenticare che Unibet opera in Italia grazie all’autorizzazione numero 15228, rilasciata da AAMS, ovvero l’istituto che regola in Italia tutti i servizi legati al gioco online.

Unibet, fa parte del gruppo Kindred, con oltre 1.000 dipendenti e 350 milioni di sterline anno di utili e opera in tutto il mondo. Si tratta di un sistema quotato alla borsa di Stoccolma, nell’indice Nasdaq.

Notate anche che si tratta di una piattaforma online certificata Ecogra, ovvero l’ente indipendente di alto livello che si pone come scopo quello di assicurare la regolarità tecnica delle attrazioni presenti sulla piattaforma.

Cosa offre Unibet?

Unibet ti offre una proposta di gioco completa e molto ben assortita. Puoi scegliere tra:

casinò online;

600 slot;

Blackjack;

Roulette;

Scommesse sportive.

Casinò Online

All’interno di questa sezione puoi trovare giochi oltre 600 giochi tra cui:

Oltre 30 slot a jackpot progressivo;

25 slot esclusive;

Slot demo;

Slot Classiche; Vegas; Action; Animali; Fantasy; Film & TV; Musica;

Roulette;

Blackjack;

Baccarat;

Poker;

Videopoker;

Jacks or Better;

Deuces Wild;

Casinò live aperto ogni giorno dalle 14 alle 2.

Scommesse Sportive

Unibet scommesse sportive

Questa sezione non ha precedenti ed offre una vasta scelta di sport su cui scommettere. Tra i principali abbiamo:

Calcio;

Tennis;

Hockey su ghiaccio;

Sport americani;

Baseball;

Football;

Scacchi;

Surf;

Avvenimenti extrasportivi di carattere politico o sociale;

Diretta streaming;

Scommesse live.

Poker

All’interno della poker room sono disponibili:

Tornei;

tavoli cash;

tornei sit-and-go;

Texas Holdem;

Omaha;

tavoli no-limit.

Bonus Unibet: 100 % fino a 500 euro

Abbiamo detto che Unibet non è una truffa.

Anche le promozioni che esso offre non devono essere considerate come una truffa. Nello specifico parliamo di promozioni e di offerte che non ha nulla da invidiare a quello di tanti altri casinò online presenti in Italia.

I bonus di Unibet permette di ottenere il 100%, sino ad un massimo di 500 euro, sul primo versamento.

Per ttenere il bonus si deve effettuare un deposito minimo di 10 euro e lo si deve richiedere in fase di apertura del conto.

A questo primo bonus si aggiunge il bonus 50 free spins per slot Starbust.

Come effettuare prelievi e pagamenti su Unibet

Le metodologie di pagamento e di prelievo offerte da questa piattaforma comprendono un ventaglio di opzioni estremamente vario ed affidabile.

Tutti gli utenti possono decidere se versare l’importo di gioco attraverso uno dei seguenti sistemi:

Bonifico bancario;

Mastercard;

Visa;

Visa Electron;

Maestro;

Postepay;

Paysafecard;

Skrill;

Neteller.

Anche se si tratta di soluzioni molto differenti tra di loro, garantiscono il massimo della sicurezza e della trasparenza.

Non è ancora disponibile, invece, il pagamento attraverso circuito Paypal.

Il deposito minimo richiesto è di 10 euro con una commissione del 2% sulle carte di credito.

Tutti pagamenti e i prelievi possono essere effettuati in Euro.

Servizio Clienti Unibet

Il servizio clienti Unibet offerto non è da sottovalutare e molto spesso fa la differenza. Nelo specifico è presente un servizio reperibile tramite i seguenti canali:

Telefono;

Email;

chat live.

L’assistenza clienti è attiva dalle 10 alle 22 tutti i giorni.

Piattaforma e Funzionalità Unibet

La piattaforma web di questo provider è dinamica, funzionale e ben ragionata con una grafica pulita. Alla piattaforma web si affianca anche l’app mobile definita una delle migliori presenti sul mercato con una buona sezione di giochi disponibili, che rispecchia quasi integralmente la selezione della versione desktop.

unibet app mobile

L’app mobile è disponibile per tutti i sistemi Apple e Android, smartphone e table.

Come registrarsi a Unibet

Al fine di registrare un conto gioco occorre seguire determinati passaggi. Tutto quello che si deve fare è:

collegarsi al sito; cliccare sul link di iscrizione; procedere con l’inserimento dei dati personali; decidere se accettare o no il bonus; confermare la propria identità, entro 30 giorni.

Opinioni e considerazioni finali

Da quanto analizzato, possiamo affermare che Unibet è un operatore affidabile ed efficiente, con un alto livello e che rispecchia standard di sicurezza in maniera attenta e precisa.

Si tratta di un sistema che propone una grande qualità in termini operativi, come giochi e promozioni vantaggiose in costante aggiornamento. Il tutto tenendo presente che la piattaforma opera sotto il possesso di regolare licenza AAMS.

Voto finale

Offerta benvenuta 8/10 Promozioni 9/10 Depositi e Prelievi 8/10 Quote e live 9/10 Usabilità 9/10 App mobile 9/10 Streaming 8/10 Assistenza Clienti 8/10

