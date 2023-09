Under 21, Video Highlights Lettonia-Italia 0-0: Sintesi 8-9-2023

Video Gol e Highlights Lettonia-Italia 0-0, 1° Giornata Gruppo A Qualificazioni Euro Under 21: pareggio all’esordio per Nunziata

Solo un pareggio senza reti tra Lettonia Under 21 e Italia Under 21 allo Slokas Stadions di Jurmala nella prima giornata del Gruppo A della fase a giorni di qualificazione agli Europei Under 21, in programma nel 2025 in Georgia e Romania.

Secondo risultato utile consecutivo per i lettoni, che avevano già disputato e vinto uno partita, mentre gli azzurrini cominciano non proprio nel miglior modo possibile il nuovo ciclo.

Under 21, Sintesi di Lettonia-Italia 0-0

Il ct Alexandrs Basovs schiera un 4-2-3-1 con Novikovs, Kudelkins, Sliede e Maslovs in difesa a protezione di Beks, in mediana ci sono Melniks e Vientiess, mentre sulla trequarti spazio a Kauselis, Vapne e Rascevskis alle spalle di Lizunovs unica punta.

Il ct Carmine Nunziata si affida al 4-3-1-2 con Zanotti, Ghilardi, Pirola e Ruggeri davanti a Desplanches a porta, a centrocampo ci sono Bove, Prati e Casadei, sulla trequarti Miretti a completare il rombo e la coppia d’attacco è formata da Oristanio e Nasti.

E’ una partita molto equilibrata nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. Gli ospiti fanno maggiormente possesso palla, mentre i padroni di casa si chiudono ordine per poi ripartire in contropiede.

Ci provano spesso i centrocampisti, praticamente alternandosi alla conclusione con Bove, anche ammonito, Miretti e Casadei, mentre Oristanio e Nasti sono davvero poco cinici.

Non cambia il copione della partita nel secondo tempo, che inizia subito con il giallo a Oristanio, sostituito poi da Colombo quando entra anche Esposito per Nasti.

I padroni di casa si fanno vedere per la prima volta in attacco con Vapne, che viene fermato dal palo, prima dell’ammonizione di Kauselis e di uscire per Melnis, subito ammonito, nell’entrata in campo di Ndour e Melkis, giallo per lui, al posto di Miretti e Rascevskis.

Gli ospiti si spaventano, risultano meno rombanti in fase di impostazione e costruiscono palle gol con Colombo, Esposito e Casadei, ma senza fortuna.

Nel finale c’è spazio anche per Anmanis e Puzirevskis, che subentrano per Kauselis e Lizunovs, e per la super parata di Beks su Ndour.

Under 21, Highlights e Video Gol di Lettonia-Italia 0-0:

Under 21, Tabellino di Lettonia-Italia 0-0

LETTONIA U21 (4-2-3-1) – Beks; Novikovs, Kudelkins, Sliede, Maslovs; Vientiess, Melniks; Kauselis, Vapne, Rascevskis; Lizunovs. CT: Aleksandrs Basovs

ITALIA U21 (4-3-1-2) – Desplanches; Zanotti, Ghilardi, Pirola, Ruggeri; Bove, Prati, Casadei; Miretti; Oristanio, Nasti. CT: Carmine Nunziata

SOSTITUZIONI: Melkis, Melnis, Anmanis, Puzirevskis, Esposito, Colombo, Ndour

AMMONIZIONI: Kauselis, Melnis, Melkis, Bove, Oristanio

ARBITRO: Levi