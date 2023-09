Under 21, Video Gol Highlights Turchia-Italia 0-2: Sintesi 12-9-2023

Video Gol e Highlights Turchia-Italia 0-2, 2° Giornata Gruppo A Qualificazioni Euro Under 21: segnano Miretti e Nasti

L’Italia Under 21 batte la Turchia Under 21 all’Atatürk Stadyumu di Sakarya nella seconda giornata del Gruppo A della fase a gironi di qualificazione ai prossimi Europei Under 21, in programma in Georgia e Romania nel 2025.

Secondo risultato utile consecutivo per gli azzurrini, che si portano a quota quattro punti posizionandosi al secondo posto in classifica, mentre è la terza sconfitta consecutiva per i turchi.

Under 21, Sintesi di Turchia-Italia 0-2

Il ct Levent Surme schiera Yildiz, Saatci, Bayram e Ozcan in difesa a protezione di Alemdar, l’altro Yildiz con Potur, Elmaz e Tiknaz a centrocampo e la coppia d’attacco formata da Destan e Yardimci.

Il ct Carmine Nunziata mischia un po’ le carte con Coppola in difesa al fianco di Ruggeri, Pirola e Zanotti davanti a Desplanches, a centrocampo lancia Ndour e Miretti con Prati e Casadei, mentre in attacco si vedono Esposito e Baldanzi.

E’ una partita molto equilibrata nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. Gli ospiti fanno maggiormente possesso palla, mentre i padroni di casa provano a difendersi chiudendo tutti gli spazi e ripartendo in contropiede.

Da una parte, ci provano Yardimci e Yildiz, mentre dall’altra rispondono Casadei e Esposito, ma a segnare è Miretti solo al 47′ minuto, bravo a sbloccare il risultato trovando la rete del vantaggio su assist di Esposito.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Aksoy, Beyaz, Canak, Gurluk, Nasti e Bove al posto di Ozcan, Potur, Elmaz, Destan, Miretti e Nasti.

Calano sensibilmente i ritmi di gioco, le squadre sembrano non voler affondare il colpo, risultano compatte in fase difensiva e poco qualitative sulla trequarti.

Dopo il giallo a Bayram, c’è spazio anche per Turkmen per Yardimci e, subito dopo, al 79′ minuto gli ospiti trovano il gol del raddoppio con una bellissima azione personale di Nasti.

Nel finale Fazzini subentra a Baldanzi e viene ammonito Casadei.

Under 21, Highlights e Video Gol di Turchia-Italia 0-2:

Under 21, Tabellino di Turchia-Italia 0-2

U21 TURCHIA (4-4-2): Alemdar; Kaan Yildiz, Saatci, Bayram, Yasin Ozcan (45′ Can Aksoy); Potur (45′ Beyaz), Bartug Elmaz (61′ Canak), Demir Tiknaz, Kenan Yildiz; Yardimci (78′ Turkmen), Enis Destan (61′ Gurluk). CT: Surme.

U21 ITALIA (4-3-1-2): Desplanches; Zanotti, Coppola, Pirola, Ruggeri; Ndour, Prati, Casadei; Miretti (65′ Bove); Baldanzi (89′ Fazzini), Esposito (65′ Nasti). CT: Nunziata.

GOL: Miretti, Nasti

AMMONIZIONI: Bayram, Casadei