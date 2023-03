Under 21, Video Gol Highlights Italia-Ucraina 3-1: Sintesi 27-3-2023

Video Gol e Highlights Italia-Ucraina 3-1, Amichevole Under 21: doppietta di Colombo, segnano anche Lovato e Kashchuk

L’Italia Under 21 batte l’Ucraina Under 21 allo Stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria nella seconda ed ultima amichevole di questo doppio impegno delle nazionali.

Chiudono benissimo questa sosta per la nazionali gli azzurrini, che confermano quanto di buono fatto la scorsa settimana, vincendo ancora nonostante i tanti cambi.

Sintesi di Under 21, Italia-Ucraina 3-1

Il ct Paolo Nicolato lancia Pirola con Okoli e Lovato davanti a Turati, ritrovando Fagioli in un centrocampo completato da Bove, Bellanova, Udogie e Ricci, ma sceglie Cancellieri e Colombo in attacco nel suo 3-5-2, lasciando in panchina Mulattieri.

Mentre il ct Ruslan Rotan schiera un 4-3-3 con Neshcheret a porta, in difesa Lyakh, Talovyerov, Batagov e Vivcharenko, in mediana Brazhko, Kryskiv e Mykhailenko, nel tridente d’attacco Kashchuk, Sikan e Viunnyk.

E’ una partita equilibrata nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. I padroni di casa fanno possesso palla, mentre gli ospiti si difendono con ordine e compattezza.

Dopo un tentativo di Fagioli e il giallo a Batagov, al 19′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato con Lovato, che trova il gol del vantaggio sugli sviluppi di un calcio d’angolo di Fagioli, il migliore in campo.

Gli ospiti non riescono a reagire, anche perché i padroni di casa sono bravi a gestire la maggiore qualità nel palleggio e l’ottimo posizionamento in campo, con le linee dei reparti sempre ben compatti, rendendosi ancora pericolosi più volte con un Fagioli davvero in grandissima condizione.

Non cambia il copione della partita nel secondo tempo, visto che i padroni di casa si rendono subito pericolosi con Cancellieri e Bellanova.

Eppure, al 68′ minuto gli ucraini trovano clamorosamente il gol del pareggio con Kashchuk, fortunato e bravo nel vincere un rimpallo.

Entrano Ocheretko, Khlan e Oristano al posto di Cancellieri, Kaschuk e Mykhailenko, ma al 71′ minuto i padroni di casa ritrovano subito il vantaggio con Colombo con un tap-in vincente sulla traversa di Oristano.

Girandola di cambi: dentro Fabbian, Pierozzi, Kukharevych e Nazarenko, fuori Viunnyk, Sikan, Bellanova e Bove.

Al 83′ minuto i padroni di casa chiudono i giochi ancora con Colombo, che si regala una bella doppietta su assist di Oristano, davvero devastante dalla panchina.

🇮🇹 #ItaliaUcraina #Under21 𝐃𝐨𝐩𝐩𝐢𝐞𝐭𝐭𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐧𝐨𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐋𝐨𝐫𝐞𝐧𝐳𝐨 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐨!



In campo dal primo minuto Colombo mette a segno una doppietta realizzando due gol in 12 minuti, il primo al 70’ per il momentaneo 2-1 e il secondo all’82’ per il definitivo 3-1. pic.twitter.com/tpw3NWP67b — U.S. Lecce (@OfficialUSLecce) March 27, 2023

Nel finale c’è ancora tempo per Mulattieri per Colombo e per il giallo a Brazhko.

Highlights e Video Gol di Under 21, Italia-Ucraina 3-1:

Tabellino di Under 21, Italia-Ucraina 3-1

ITALIA U21 (3-5-2) : Turati; Lovato, Okoli, Pirola; Bellanova (76′ Pierozzi), Bove (76′ Fabbian), Ricci, Fagioli, Udogie; Cancellieri (69′ Oristanio), Colombo (89′ Colombo).

A disp.: Caprile, Sorrentino, Carboni, Viti, Zanoli, Gallo, Ruggeri, Parisi, Esposito, Casadei, Zapelli, Baldanzi.

All.: Nicolato.

UCRAINA U21 (4-3-3) : Neshcheret; Liakh, Talovierov, Batahov, Vivacharenko; Mykhalenko (68′ Khlan), Brazhko; Kashchuk (68′ Ocheretko), Kryskiv; Viunnyl; Sikan.

A disp.: Fesyun, Kinareykin, Didyk, Bilovar, Bol, Roman, Drambaiev, Zhelizko, Mhykhaylenko, Rubchynskyi, Nazarenko, Bragaru, Kucharevych.

All.: Rotan’.







Arbitro: ChrysovalantisTheouli (Cipro)

Assistente 1: Michael Soteriou (Cipro)

Assistente 2: PetrosPetrou (Cipro)

Quarto Ufficiale: Francesco Cosso (Italia)

Marcatori: 19′ Lovato (Italia U21), 68′ Kaschuck (Ucraina U21), 70 ‘ Colombo (Italia U21), 82’ Colombo (Italia U21)

Ammoniti: 17′ Batahov (Ucraina U21), 88′ Brazhko (Ucraina U21)

Espulsi:

Note: recupero 2’pt, 2’st. Calci d’angolo: 0-0. Temperatura: 15°C circa (Parzialmente nuvoloso).

Spettatori: 8300.