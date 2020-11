Under 21, Video Gol Highlights Islanda-Italia 1-2: sintesi 12-11-2020

Risultato, Video Gol Highlights e Sintesi Islanda Under 21-Italia Under 21 1-2, 7° Giornata Gruppo 1 Qualificazioni Europei Under 21: la sblocca Pobega, che si regalerà la doppietta dopo il pareggio Willumsson

L’Italia Under 21 vince contro l’Islanda Under 21 allo Víkingsvöllur di Reykjavík, conosciuto anche come Víkin e Keppnisvöllur, nel recupero della settima giornata del Girone 1 delle qualificazioni ai prossimi Europei Under 21, in programma nell’estate 2021.

La partita era stata rinviata a causa del focolaio scoppiato nel gruppo squadra degli azzurrini nel mese scorso.

E’ una vittoria fondamentale per il ct Paolo Nicolato, che si porta a quota 19 punti conservando un vantaggio di tre punti sulla seconda in classifica e, di fatto, ipotecando la qualificazione, ora distante solo un punto per la matematica certezza del festeggiamento.

La sintesi di Islanda Under 21-Italia Under 21 1-2, 7° Giornata Gruppo 1 Qualificazioni Europei Under 21

E’ una partita divertente nel primo tempo, disputato su ritmi non proprio indimenticabili, ma con tante giocate interessanti. A fare possesso palla sono gli ospiti, mentre i padroni di casa provano a chiudere tutti gli spazi.

Da una parte, gli ospiti si rendono pericolosi con Bellanova e Sottil, ma manca precisione, dall’altra i padroni di casa rispondono con Gudjohnsen, che però non trova la porta.

Il gol è nell’aria ed arriva effettivamente al 35′ minuto, quando gli ospiti sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Pobega, che conferma il suo ottimo stato di forma con una bellissima conclusione nel sette.

I padroni di casa accusano un po’ il colpo, vanno in completa balia degli ospiti, che provano ad approfittare del momento attaccando a testa bassa la porta degli avversari e sfiorando più volte il raddoppio con Sala e Scamacca, poco cinici sotto porta.

Nel secondo tempo la partita si innervosisce e viene spesso spezzettata, favorendo la fisicità dei padroni di casa che, dopo la parata di Gunnarsson al tiro di Scamacca, riescono a pareggiare al 63′ minuto con Willumsson, che devia fortunosamente la conclusione di Baldursson.

Il gol subito sembra togliere certezze agli ospiti, che non riescono più a trovare la giusta velocità e la qualità nelle giocate, mentre i padroni di casa acquistano fiducia e riescono a compattarsi con grande spirito tattico.

Nel finale, però, dopo il tentativo di Sala, gli ospiti riescono a trovare il nuovo vantaggio al 88′ minuto, ancora Pobega, che realizza la doppietta con una conclusione deviata.

Video Gol Highlights di Islanda Under 21-Italia Under 21 1-2, 7° Giornata Gruppo 1 Qualificazioni Europei Under 21

https://www.raisport.rai.it/video/2020/11/gol-pobega-islanda-italia-0-1-9b5cb9c1-c21b-4b98-8324-e126a095a316.html

https://www.raisport.rai.it/video/2020/11/U21-Islanda-Italia-1-2-gol-Pobega-1b9d7065-1a4c-40ab-ab3a-c5221e2aefd4.html

Il tabellino di Islanda Under 21-Italia Under 21 1-2, 7° Giornata Gruppo 1 Qualificazioni Europei Under 21

Islanda U21 vs Italia U21 1-2

ISLANDA U21 (4-3-3) : Gunnarsson P.; Gunnarson T., Leifsson, Þorkelsson, Sampsted; Willumsson W., Hauksson (90’+1 Ingimundarson), Baldursson (83′ Finnsson); Jóhannesson (83′ Helgason), Gudjohnsen (72′ Willumsson B.), Þorsteinsson (C).

A disp.: Olafsson (GK), Fridriksson, Andresson, Jonsson, Thordarson.

All.: Viðarsson.

ITALIA U21 (3-5-2) : Carnesecchi; Delprato, Gabbia (C), Lovato (72′ Vogliacco); Bellanova, Pobega, Rovella, Frattesi, Sala; Scamacca (80′ Pinamonti), Sottil (90’+1 Maleh).

A disp.: Cerofolini (GK), Russo (GK), Frabotta, Ricci, Cuomo, Esposito Se.

All.: Nicolato.

Arbitro: Ioannis Papadopoulos (Grecia).

Assistente 1: Konstantinos Nikolaidis (Grecia).

Assistente 2: Vasileios Nikolakakis (Grecia).

Quarto Ufficiale: Agelos Evangelou (Grecia).

Marcatori: 35′ Pobega (Italia U21), 63′ Willumsson W. (Islanda U21), 88′ Pobega (Italia U21).

Ammoniti: 56′ Gabbia (Italia U21), 57′ Baldursson (Islanda U21), 76′ Vogliacco (Italia U21), 87′ Hauksson (Islanda U21), 90’+3 Maleh (Italia U21).

Espulsi:

Note: recupero 0’pt, 4’st. Calci d’angolo: 1-1. Temperatura: 5°C (Nuvoloso).

Spettatori: porte chiuse.

