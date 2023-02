Under 21, Qualificazioni Europei 2025: Italia nel Gruppo A! Tutti i gironi

Il sorteggio di Nyon ha stabilito il percorso della Nazionale Italiana Under 21 al prossimo europeo in programma in Slovacchia nel 2025.

Il sorteggio di Nyon ha suddiviso in nove gironi le 52 squadre partecipanti al campionato europeo Under 21 che andrà in scena in Slovacchia nel 2025, le quali cercheranno di arrivare ai 15 posti disponibili per la fase finale, dove troveranno la Slovacchia in quanto paese ospitante. La fase a gironi avrà inizio nel mese di marzo 2023 fino ad ottobre 2024, mentre a novembre andranno in scena gli spareggi. La fase finale della competizione si svolgerà tra giugno e luglio 2025.

La nazionale azzurrina, guidata dal Commissario Tecnico, Paolo Nicolato, sarà chiamata a sfidare nel proprio girone A: Irlanda del Nord, Norvegia, San Marino, Lettonia e Turchia. Soltanto le vincitrici dei nove gironi e le tre migliori terze riusciranno a strappare un pass per la fase finale della competizione, oltre alle nazionali che riusciranno ad accedere attraverso gli spareggi tra le sei peggiori seconde.

Ecco l’elenco completo di tutti i gironi del Campionato Europeo 2025 Under 21:

Gruppo A: Italia, Repubblica d’Irlanda, Norvegia, Turchia, Lettonia, San Marino

Gruppo B: Spagna, Belgio, Scozia, Ungheria, Kazakistan, Malta

Gruppo C: Paesi Bassi, Svezia, Georgia, Macedonia del Nord, Moldavia, Gibilterra

Gruppo D: Germania, Polonia, Israele, Bulgaria, Kosovo, Estonia

Gruppo E: Romania, Svizzera, Finlandia, Albania, Montenegro, Armenia

Gruppo F: Inghilterra, Ucraina, Serbia, Irlanda del Nord, Azerbaigian, Lussemburgo

Gruppo G: Portogallo, Croazia, Grecia, Bielorussia, Isole Faroe, Andorra

Gruppo H: Francia, Austria, Slovenia, Bosnia ed Erzegovina, Cipro

Gruppo I: Danimarca, Repubblica Ceca, Islanda, Galles, Lituania