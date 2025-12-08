UFL arriva ufficialmente su PC: free to play completo e progressi mantenuti

UFL ha debuttato su PC, uscendo dall’accesso anticipato e diventando free to play per tutti. A un anno dall’arrivo su console, il calcistico di Strikerz Inc. amplia così la sua platea, aprendo le porte a una nuova community di giocatori.
Tutte le modalità console anche su PC
Chi gioca su PC può ora accedere a:
- partite competitive classificate
- eventi weekend showdown
- playoff contro l’IA
- team pass stagionale
Il titolo supporta 14 lingue e offre cross play opzionale con Xbox Series X|S e PlayStation 5, permettendo sfide incrociate tra piattaforme.
Progressi mantenuti e contenuti per tutti
Gli utenti che avevano partecipato alla fase Accesso Anticipato non perderanno nulla: i progressi vengono trasferiti automaticamente. I nuovi giocatori, invece, potranno accedere a tutte le modalità fin dal primo giorno.
La versione completa introduce inoltre eventi in corso con ricompense esclusive, utili per potenziare la rosa e sperimentare nuove combinazioni di squadra e tattiche.
UFL su PC è compatibile con mouse e tastiera, controller PlayStation e controller Xbox. Per iniziare, basta visitare il sito ufficiale e scaricare il launcher dedicato.
I requisiti di sistema
- Minimo:
- SO: Windows 10 – 64bit
- CPU: Intel(R) Core(TM) i7-6700 CPU
- RAM: 8.00 GB
- GPU: AMD RX 570 o NVIDIA GeForce GTX 1060
- VRAM: 4GB
- Memoria: 40 GB SSD
- Consigliato:
- SO: Windows 10 – 64bit
- CPU: AMD Ryzen 7 2700X o Intel Core i7 6700
- RAM: 12.00 GB
- GPU: AMD Radeon RX 5600 XT o Nvidia GeForce GTX 1660
- VRAM: 6GB
- Memoria: 40 GB SSD