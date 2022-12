Ufficiale: Zaffaroni il tecnico al fianco di Bocchetti per l’Hellas Verona

Marco Zaffaroni sarà il nuovo all’allenatore dell’Hellas Verona. Sarà lui ad affiancare Salvatore Bocchetti per cercare di risollevare il Verona.

Il Verona sta affrontando un periodo di grande crisi. Il club scaligero è ancorato all’ultimo posto in classifica con soli cinque punti e con un bottino di una vittoria e ben dodici sconfitte. Un vero e proprio campanello d’allarme che ha portato la società all’esonero dell’ex tecnico Gabriele Cioffi e a virare sull’allenatore della primavera Salvatore Bocchetti.

La musica, però, non sembra essere cambiata e la dirigenza ha deciso di correre ai ripari, nominando un altro tecnico. Si tratta di Marco Zaffaroni, ex allenatore del Cosenza in cui è stato esonerato dopo pochissime giornate. Per lui si tratta della primissima esperienza in Serie A dopo aver militato in squadre come il Monza e l’Albinoleffe.

Sarà lui il “tutor” che affiancherà Bocchetti in quanto quest’ultimo non è ancora in possesso del patentino UEFA PRO. L’allenatore milanese si dice già felice e pronto per la nuova avventura, consapevole di dover fare un lavoro non indifferente per cercare di far risalire il Verona. Il comunicato del club:

“Hellas Verona FC comunica di aver affidato in data odierna la conduzione tecnica della Prima Squadra a Mister Marco Zaffaroni, nato a Milano il 20 gennaio 1969. Zaffaroni sarà affiancato da Mister Salvatore Bocchetti. Il collaboratore tecnico sarà Luigi Pagliuca. I preparatori atletici saranno Marcello Iaia e Riccardo Ragnacci. Il preparatore dei portieri sarà Massimo Cataldi. Il match analyst sarà Guido Didona. A mister Zaffaroni, da parte di tutto il Club, un caloroso benvenuto e l’augurio di buon lavoro”.