Ufficiale: Xavi lascerà il Barcellona a fine stagione

Al termine della clamorosa sconfitta contro il Villareal, Xavi è intervenuto in conferenza stampa annunciando il suo addio al Barcellona al termine della stagione.

Xavi annuncia il suo addio al Barcellona – StadioSport.it

A distanza di poco meno di 24 ore dall’addio di Jurgen Klopp dalla panchina del Liverpool, arriva anche quello di Xavi, il quale, dopo la deludente sconfitta incassata in casa per 3-5 in casa del Villareal, ha deciso di dichiarare apertamente nel post partita il suo addio imminente a fine stagione da tecnico dei blaugrana.

L’esperienza di Xavi sulla panchina del Barcellona è iniziata lo scorso 6 novembre 2021, quando il tecnico spagnolo subentrò all’esonero di Ronald Koeman. Nel corso di questi due anni e mezzo riuscì ad ottenere un secondo posto alla prima annata per poi arrivare a riconquistare la Liga un anno dopo, con tanto di Supercoppa di Spagna in aggiunta, anche se l’anno scorso il Barcellona non riuscì a superare il girone di Champions a vantaggio dell’Inter, scivolando così in Europa League dove si fermò conto il Manchester United.

Questa doveva essere la stagione del riscatto in casa balugrana, ma qualcosa dev’essere andato storto e l’ultima delusione incassata in casa contro il Villareal ne è stata lo specchio, facendo aumentare il divario di punti tra Barcellona e Real Madrid primo in classifica, con il primo distante 10 punti e con una partita in meno da recuperare per i Blancos. Sono state dunque tante le battute d’arresto incassate dal gruppo catalano fin qui, le quali hanno indotto Xavi a prendere la decisione di farsi da parte e di lasciare la guida tecnica del Barcellona.

Queste le parole del tecnico spagnolo dopo la sconfitta casalinga contro il Villareal:

“Prima che mi facciate le domande, voglio annunciare che dal 30 giugno non sarò più l’allenatore del Barça”, ha detto Xavi ai giornalisti presenti in conferenza stampa dopo la gara col Villarreal. Ne abbiamo discusso con Laporta e con l’area sportiva e pensiamo che la società abbia bisogno di un cambio di rotta. Pensando da uomo del club, penso che la cosa migliore sia andarmene il 30 giugno. Detto questo, darò il massimo nei restanti quattro mesi: penso che potremo fare una buona stagione e spero che le dinamiche cambino. Penso che il mio addio renderà più liberi i giocatori e allevierà la situazione generale della società.”

E poi continua: “Sono giorni che ho preso la mia decisione, in qualche modo mi sono liberato. Non voglio essere un ostacolo per il club, voglio essere sempre una soluzione, mai un problema. Ero una soluzione due anni e tre mesi fa ma ora, pensando con il cuore e pensando al club, per il quale voglio il meglio, è meglio che me ne vada il 30 giugno. Non è una questione di non avere energia, è una questione di cambio di rotta, darò anche di più in questi quattro mesi. Penso che potremo fare una buona stagione, penso che potremo lottare in campionato. Il primo anno mi dicevano che non ero bravo come allenatore, ma non è questo. È la sensazione che il club migliorerà con la mia partenza”.

Il possibile sostituto

Da oggi parte, dunque, il nuovo valzer di allenatori che saranno accostati nei prossimi mesi alla panchina del Barcellona, ma tra i nomi più caldi attualmente in lizza ci sarebbe quello di Thiago Motta. Allenatore che ha già dato modo alle sue qualità di venir fuori nel campionato italiano, dove è riuscito a mettere in condizioni il suo Bologna di poter ambire ad un posto in Europa. Inoltre, anche come filosofia di gioco proposto il tecnico italo-brasiliano potrebbe essere una delle scelte più adatte alla panchina dei blaugrana.