Ufficiale: Verona-Cagliari e Torino-Parma saranno recuperate l’11 marzo

Le partite Verona-Cagliari e Torino-Parma della venticinquesima giornata di Serie A rinviate a causa dell’emergenza Coronavirus saranno recuperato l’11 Marzo. La data dei recuperi di Atalanta-Sassuolo e Inter-Sampdoria dipenderà dal cammino europeo delle due nerazzurre.

La Lega Calcio ha comunicato nella serata di giovedì la data del recupero di alcune partite della venticinquesima giornata di Serie A, rinviate per l’emergenza Coronavirus. In particolare, è stata fissata quella delle partite Verona-Cagliari e Torino Parma, che si recupereranno l’11 Marzo.

Verona-Cagliari si giocherà alle ore 15:00, mentre Torino-Parma avrà luogo alle ore 18:30. Nel comunicato ufficiale della Lega Calcio, inoltre, è stata confermata la disputa a porte chiuse di Juventus-Inter e di altre quattro partite (Udinese-Fiorentina, Milan-Genoa, Parma-Spal e Sassuolo-Brescia)

Ciò ha portato a delle variazioni nel calendario per quanto riguarda l’ottava e la nona giornata di ritorno (ventisettesima e ventottesima giornata ndr.). Torino-Udinese, partita dell’ottava giornata di ritorno, si giocherà il 7 Marzo alle ore 15:00 e non più lunedì 9 Marzo alle 18:45, con Lecce-Milan che si giocherà il 9 Marzo alle ore 20:45 e non più alle 21:00.

Per quanto riguarda le variazioni della nona giornata di ritorno, Brescia-Genoa si giocherà sabato 14 Marzo alle ore 15:00 anziché domenica 15 Marzo, mentre Sassuolo-Hellas Verona si giocherà domenica 15 Marzo alle ore 15:00 anziché sabato 14 Marzo.

Non è stata ancora scelta una data, invece, per i recuperi di Inter-Sampdoria e di Atalanta-Sassuolo. Molto dipenderà dal cammino in Europa di Inter ed Atalanta dove, qualora dovessero arrivare lontano, potrebbero recuperare le rispettive gare addirittura nel mese di Maggio.

©RIPRODUZIONE RISERVATA