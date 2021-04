Ufficiale, UEFA: nuova Champions League a 36 squadre, girone unico, minimo 10 partite e inviti dal 2024-2025

La UEFA risponde alla nascita della Super League: dal 2024 nuova Champions League a 36 squadre con girone unico e disputa di 10 partite solo andata (prima degli ottavi di finale) che verranno decise tramite sorteggio.

L’ufficialità della nascita della nuova Super League ha sollevato un polverone dalle parti di Nyon con l’UEFA che per rispondere all’iniziativa di Florentino Perez e Andrea Agnelli ha approvato la riforma per la nuova Champions League che partirà dalla stagione 2024-2025.

Nasce la nuova Champions League a 36 squadre.

Il Comitato Esecutivo dell’organo che amministra il calcio europeo si è infatti riunito a Montreaux, in Svizzera e poche ore fa ha approvato all’unanimità il nuovo format della competizione, ad oggi, più importante del Vecchio Continente. Alla votazione ha preso parte anche Nasser Khelaifi, presidente del Paris Saint Germain che, stando a quanto emerso nelle ultime ore, si sarebbe dichiarato contrario alla Super League.

La nuova Champions League vedrà la partecipazione di 36 squadre, 4 in più rispetto alle attuali 32, che non saranno più divise in 8 gruppi da 4, bensì inserite in un girone unico in cui le prime 8 si qualificheranno alla fase a eliminazione diretta, mentre le altre 8 usciranno fuori da spareggi tra i club posizionati tra la 9° e la 24° posizione. I team che si posizioneranno tra il 25° e il 36° posto verranno invece eliminati.

Elemento curioso di questa nuova Champions League sarà il fatto che ogni squadra giocherà solo 10 partite che verranno stabilite da un sorteggio. Ogni formazione quindi non incontrerà tutte le partecipanti alla competizione. Questo nuovo format, come detto, dovrebbe partire dalla stagione 2024-2025, ma con il caos generato dalla nascita della Super League è ancora tutto da vedere.

