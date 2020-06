Ufficiale, UEFA: Final Eight Champions League dal 12 al 23/8 a Lisbona, Europa League dal 10 al 21/8 in Germania, Supercoppa il 24/9 a Budapest

Il Comitato Esecutivo della UEFA ha ufficializzato la decisione di modificare il format di Champions League e Europa League, che dai quarti alle finali si disputeranno in una Final Eight a gara secca. La Champions League si giocherà dal 12 al 23 agosto a Lisbona, mentre l’Europa League dal 10 al 21 agosto in Germania. Le prime partite saranno, ovviamente, i recuperi degli ottavi di finale di Champions League si giocheranno tra il 7 e l’8 agosto, mentre quelli di Europa League il 5 e il 6 agosto, ma in sedi ancora da confermare. Inoltre, la Supercoppa verrà disputata il 24 settembre a Budapest e le sedi delle finali di Champions League e Europa League verranno slittate di un anno, a cominciare dal 2021, in cui si disputeranno a Istanbul e Danzica. Infine, sono state confermate tutte le 12 città che ospiteranno Euro2021

E’ la giornata più importante in assoluto per il calcio internazionale ed europeo. Infatti, finalmente c’è stata la riunione del Comitato Esecutivo della UEFA per la decisione definitiva riguardo i nuovi format e il nuovo calendario di Champions League, Europa League, Supercoppa Europea e Euro2021.

Sono state confermate tutte le indiscrezioni che circolavano nei giorni scorsi, quindi sia la creazione di Final Eight in sede unica e a gara secca, sia le nuove città che ospiteranno le partite.

Champions League 2019-2020: recuperi il 7 e l’8 agosto, Final Eight a Lisbona dal 12 al 23 agosto

La decisione più importante era relativa alle modalità per completare la Champions League. Ovviamente, la UEFA ha provveduto a modificare radicalmente il format e le date.

Infatti, dopo i recuperi degli ottavi di finale ancora rimasti, tra i quali ci saranno anche le partite di Juventus e Napoli contro Lione e Barcellona, che verranno disputati il 7 e l’8 agosto, gli altri turni saranno completamente diversi.

La UEFA ha deciso di creare una Final Eight da svolgersi tra il 12 e il 23 agosto, giorno della finale, così da completare in undici giorni quarti e semifinali, che si disputeranno a gara unica e in sede unica.

Nello specifico: quarti di finale tra il 12 e il 15 agosto, semifinali tra il 18 e il 19 agosto, mentre la finale il 23 agosto.

Tutte le partite di Champions League si disputeranno in Portogallo, a Lisbona, sia all’Estadio José Alvalade che all’Estadio Da Luz.

Ecco quanto dichiarato dalla UEFA:

Quarti di finale, semifinali e finale saranno giocate a Lisbona con la formula delle final eight dal 12 al 23 agosto. Per quel che riguarda gli ottavi che ancora devono essere disputati, si giocheranno il 7-8 agosto ma non è ancora chiaro se nei rispettivi stadi di casa o se direttamente in Portogallo. La capitale turca ospiterà l’edizione ’20-21. Scalano di conseguenza San Pietroburgo, Monaco e Londra. Le prossime edizioni saranno regolari: la deadline per le federazioni è 3 agosto. Per garantire il necessario stacco fra le due edizioni, i round di qualificazione saranno giocati in gare singole. Non ci saranno cambi alle date dei gruppi, invece.

Europa League 2019-2020: recuperi il 5 e il 6 agosto, Final Eight in Germania dal 10 al 21 agosto

La UEFA ha deciso di adottare la modifica del format anche per l’Europa League, a partire dai recuperi degli ottavi di finale, che si giocheranno a gara secca tra il 5 e il 6 agosto.

Dopo ci sarà spazio per le Final Eight dal 10 al 21 agosto, che si disputeranno in sede unica, in Germania, in ben quattro città: Duisburg, Gelsenkirchen, Düsseldorf e Colonia, quest’ultima designata come nuova sede per la finale.

Nello specifico: quarti di finale il 10 agosto, semifinali il 16 agosto e finale il 21 agosto.

Quindi, anche per l’Europa League i turni successivi, quarti e semifinali, si disputeranno a gara secca, ma le partite di Inter e Roma contro Getafe e Siviglia, poiché ancora da disputare integralmente, si giocheranno in campo neutro.

Ecco quanto dichiarato dalla UEFA:

Le partite saranno giocate in 4 città tedesche, Colonia, Duisburg, Dusseldorf e Gelsenkirchen, fra il 10 e il 21 agosto. Anche qua gli ottavi saranno giocati il 5 e il 6 agosto, da capire ancora le sedi. Inter e Roma saranno giocate in gara singola, mentre la finale sarà a Colonia il 21 agosto. Le squadre possono registrare 3 nuovi giocatori in lista A, che potrà avere comunque un massimo di 25 giocatori. Eventuali nuovi calciatori acquistati non potranno essere utilizzati. Nelle restanti partite ci saranno le 5 sostituzioni, mentre dal prossimo anno torneremo alle classiche 3.

Supercoppa Europea 2019-2020 a Budapest il 24 settembre e confermate le 12 città che ospiteranno Euro2021

La UEFA ha confermato anche la sede della Supercoppa Europea, che si giocherà il 24 settembre a Budapest.

In foto la coppa che sarà conquistata dalla squadra vincitrice di Euro 2020

Infine, dopo le voci di possibili modifiche, in realtà la UEFA ha confermato anche le dodici città che ospiteranno gli Europei 2021.

Quindi, il Gruppo A giocherà Roma e Baku; il Gruppo B a San Pietroburgo e Copenaghen; il Gruppo C ad Amsterdam e Bucarest; il Gruppo D a Londra e Glasgow; il Gruppo E a Bilbao e Dublino; il Gruppo F a Monaco di Baviera e Budapest; mentre Londra ospiterà la finale dell’11 luglio 2021 a Wembley.

Ecco quanto dichiarato dalla UEFA:

Si sposta da Porto a Budapest, il 24 settembre. Scaleranno anche Belfast, Helsinki e Kazan. Per quel che riguarda Euro2020, tutte le 12 città sono state confermate. Il calendario è stato confermato secondo quanto era stato deciso per quest’estate, andrà dall’11 giugno all’11 luglio.

